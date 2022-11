A Fazenda 14: Direção rompe o silêncio sobre informação externa a Deolane Bezerra

Diretor de A Fazenda 14, Rodrigo Carelli revelou que Deolane Bezerra recebeu bronca duas vezes

Publicado em 15/11/2022, às 15h34

Após Deolane Bezerra (34) afirmar que recebeu uma ficha com informações externas da produção de A Fazenda 14, Rodrigo Carelli (54), diretor do reality show da Record TV, utilizou o Twitter para negar a fala da participante. Ele contou também que a viúva de MC Kevin (1998-2021) recebeu duas broncas no decorrer das semanas em que está confinada.



“A Deolane não recebeu nenhum tipo de ficha nas últimas 24 horas. Em um momento, ela foi alertada sobre uma ação de um patrocinador, e no outro, sobre uma citação indevida a respeito de cigarro eletrônico. É isso!”, explicou Carelli na rede social.

Deolane Bezerra disse na madrugada desta quinta-feira, 15, durante uma conversa com Ellen Cardoso (41) e Pétala Barreiros (23), que recebeu instruções da produção do reality para ir ao closet de A Fazenda 14 para ler uma ficha.

“Eu tenho medo de quando eles [produção] mandam eu ir no closet ver uma ficha. Já vou com o c* na mão”, falou. Ellen e Pétala não demonstraram surpresa com a informação sobre a ficha. Entretanto, logo depois que a advogada falou sobre o assunto para suas aliadas, as câmeras do PlayPlus cortaram o áudio e deixaram os telespectadores sem resposta.



"A gente sempre usou fichas (físicas ou exibidas em tela) para orientar e alertar os peões a respeito de questões de mecânica e funcionamento de A Fazenda (entre elas as de punições, que vocês conhecem). Algumas fichas são coletivas (na TV da sala) e outras individuais (no closet)", argumentou Carelli.

Na manhã desta última segunda-feira, 14, Deolane Bezerra chegou a admitir que ficou com pena de Pelé Milflows (34) após a discussão que teve com o rapper, mas logo se corrigiu, se recusando a sentir pena do adversário de confinamento no reality show rural A Fazenda 14.