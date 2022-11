A Fazenda 14: Após falas maldosas, Deolane se recusa a sentir pena de Pelé

Advogada Deolane Bezerra diz que vai ser ruim com adversário e se cobra para não sentir pena dele

Na manhã desta segunda-feira, 14, a advogada Deolane Bezerra chegou a admitir que ficou com pena de Pelé Milflows após a discussão que teve com o rapper, mas logo se corrigiu, se recusando a sentir pena do adversário de confinamento no reality show rural A Fazenda 14.

“Dele eu fiquei com dó, não vou mentir”, confessou a loira, se referindo ao relato do artista sobre sua adolescência difícil. Na noite de domingo, 13, Pelé chegou até a chorar por ter seu passado com drogas utilizado contra ele pela viúva de Mc Kevin.

Bia Miranda concorda. “Eu fiquei com dó também, mas não dá, ele sempre vem me xingando. Não vou mais ficar com dó". E Deolane completa: “Dele eu fiquei. E olha que eu fui até o último, falei que o choro era falso e tudo. Não quero amolecer meu coração.”

“Se for para ser ruim, eu vou ser ruim. Mas que me pega, me pega, toca no coração”, confessa Bia. “A gente sente dó, mas não pode dar nem uma palavra de conforto”, completa Pétala Barreiros. “Não pode, porque eles usam contra a gente. Tem que manter a pose até o fim”, finaliza a advogada.

Veja a conversa entre Deolane e Bia Miranda dizendo que ficaram com dó de Pelé:

A briga começou com Deolane acusando Pelé de ser uma pessoa falsa dentro do jogo: "Te acho falso, acho seu olhar maldoso, o seu olhar é falso demais. E eu vejo. O que eu mais faço aqui é observar. Se policie", disse Deolane. Ao se defender, o músico disse que a advogada se exalta no programa e por isso os outros participantes têm medo de brigar com ela. “Eu só falei que eu não ia ter medo de você, porque muitas pessoas aqui acabam tendo receio de brigar com você, porque você se exalta, você ameaça, você xinga, você fala que vai atropelar um", afirmou Pelé. Deolane não gostou das palavras do peão e rebateu: “Você é mentiroso e ardiloso e falso. É cobra. É falso até com o pessoal do seu grupo e eu tô me lixando, eu quero que você se f*da.”