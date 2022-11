A Fazenda 14: Pelé cai no choro após falas maldosas de Deolane Bezerra

Pelé e Deolane causaram uma grande briga que resultou em choro da parte do peão

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 00h51

A advogada Deolane Bezerra foi o grande nome durante a dinâmica deste domingo (13) em A Fazenda 14. A loira tretou com Bárbara Borges e depois trocou o foco de suas ofensas para Pelé Milflows.

A briga começou com a advogada dizendo que Pelé é uma pessoa falsa dentro do jogo: "Te acho falso, acho seu olhar maldoso, o seu olhar é falso demais. E eu vejo. O que eu mais faço aqui é observar. Se policie", disse Deolane.

Ao se defender, o rapper afirmou que a loira se exalta no programa e por isso os outros participantes têm medo de brigar com ela. “Eu só falei que eu não ia ter medo de você, porque muitas pessoas aqui acabam tendo receio de brigar com você, porque você se exalta, você ameaça, você xinga, você fala que vai atropelar um", afirmou Pelé.

Deolane não gostou das palavras do peão e rebateu: “Você é mentiroso e ardiloso e falso. É cobra. É falso até com o pessoal do seu grupo e eu tô me lixando, eu quero que você se f*da.”

Confira a briga completa:

Após o final da dinâmica, o rapper desabafou com seus aliados do grupo B e disse que nunca tentou se vitimizar dentro do jogo, ele acabou caindo no choro e Deolane entrou no quarto. Os peões ficaram em completo silêncio na presença da advogada, mas quando ela foi sair do ambiente, zombou da cara do rapper.

Vixi, as tretas não param em A Fazenda 14! A produção do reality show rural realizou uma dinâmica para os peões na tarde deste domingo (13). Como de costume, o momento foi marcado por muita discussão e baixaria entre os participantes.

Bárbara Borges e Deolane Bezerra trocaram farpas diversas vezes durante a atividade, mas uma fala em específico da advogada causou revolta na internet e o termo “Deolixo” ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Enquanto Pétala e Babi batiam boca, a loira não se aguentou e entrou no meio da discussão: "Aí que vontade de quebrar a cara dela, meu Deus do céu. Mete um tabefe na cara dela", disse Deolane.