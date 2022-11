A Fazenda 14: Deolane ameaça Babi novamente e revolta a web: “Deolixo”

Deolane ameaça Babi e diz querer quebrar a cara da atriz

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 00h07

Vixi, as tretas não param em A Fazenda 14! A produção do reality show rural realizou uma dinâmica para os peões na tarde deste domingo (13). Como de costume, o momento foi marcado por muita discussão e baixaria entre os participantes.

Bárbara Borges e Deolane Bezerra trocaram farpas diversas vezes durante a atividade, mas uma fala em específico da advogada causou revolta na internet e o termo “Deolixo” ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Enquanto Pétala e Babi batiam boca, a loira não se aguentou e entrou no meio da discussão: "Aí que vontade de quebrar a cara dela, meu Deus do céu. Mete um tabefe na cara dela", disse Deolane.

Babi não ficou quieta e quis ver até onde a viúva de MC Kevin iria e disparou: "Dá um tabefe, dá". Deolane respondeu: "Aqui não, porque eu vou ser expulsa. Lá fora eu dou", afirmou. Por sua vez, a atriz voltou a responder a advogada: "Estou esperando isso, e lá fora eu não tenho medo. Deolane, eu não tenho nenhum medo de você, querida".

Confira a treta:

Deolane ameaçando a Babi. Babi disse que não tem medo. #AFazendapic.twitter.com/5Chf1JFRnU — Central Reality (@centralreality) November 13, 2022

No Twitter, diversos usuários criticaram a postura de Deolane: “Deolixo é a mulher mais insuportável, sem noção, mal educada que passou por qualquer reality da história. Não assisto, mas só de ver o q postam da azia! Mulher nojenta nível hard”, postou Brenda.

Deolixo é a mulher mais insuportável, sem noção, mal educada que passou por qualquer reality da história. Não assisto, mas só de ver o q postam da azia! Mulher nojenta nível hard — Brenda Raphaely 🐷 (@RaphaelyBrenda) November 14, 2022

O começo deste domingo (13), foi marcado por uma punição gravíssima e revolta de Bia Miranda contra a produção de A Fazenda 14. A neta de Gretchen e Pétala Barreiros aproveitaram o dia ensolarado em Itapecerica da Serra para descolorir os pelos do corpo. As duas amigas começaram o processo dentro da casa, mas na hora de retirar o pó descolorante, elas desceram até a ducha na área da piscina.

Enquanto as aliadas tomavam banho, o sinal da punição tocou na sede. A fazendeira da semana, Babi, leu o recado, que dizia: