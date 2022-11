A Fazenda 14: Jojo Todynho pede para não compararem ela com Deolane Bezerra

A cantora, Jojo Todynho disse gostar de Deolane mas não compactuar com suas atitudes

Deu sua opinião! A vencedora de A Fazenda 12, Jojo Todynho usou suas redes sociais nesta terça-feira (22) para pedir aos seus seguidores pararem de comparar ela e a atual fazendeira, Deolane Bezerra. A cantora ressaltou gostar da advogada, mas não concordar com algumas atitudes que Deolane teve dentro do reality show rural.

Em seu Stories do Instagram, Jojo falou: “Eu gosto da Deolane, mas isso não quer dizer que eu concordo com as coisas que ela faz dentro do reality. Isso não quer dizer que ela também possa ter concordado com as coisas que eu fiz dentro do reality. Correto, cada um constrói sua história. Eu fiz minha história, ela está fazendo a história dela, por favor, parem de me comparar, parem de comparar ela, parem de comparar fulano e ciclano, cada um tem a sua trajetória”.

A campeã também pediu aos seus seguidores pararem de marcar ela em postagens a respeito de Deolane e concluiu que essa é uma atitude muito chata das pessoas.

Confira o desabado de Jojo:

Na última dinâmica de A Fazenda 14, Deolane Bezerra brincou ao dizer sobre a amizade de Pétala Barreiros e Bia Miranda, mas internautas alegam que a advogada estava com ciúmes. Tudo começou quando Deolane escolheu colocar a foto de Pétala para guardar suas memórias com a amiga, mas na hora da explicação disse que era apenas para ver ela escolhendo a foto de Bia.

Ao comentar, a loira disse: “Guardar na memória eu colocaria as três, mais uma galera que passou aqui com a gente. Hoje vou bem mais próxima da Morango do que das meninas, porque elas ficam fazendo as doidices delas e muitas vezes eu não tenho paciência. Eu coloquei a sua foto Pétala, só para ver o tombo de você ter colocado a da Bia nesse lugar”.