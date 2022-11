A Fazenda 14: Deolane demonstra ciúmes da amizade de Pétala com Bia Miranda

Deolane alfineta Pétala ao falar da amizade dela com Bia

Na última dinâmica de A Fazenda 14, Deolane Bezerra brincou ao dizer sobre a amizade de Pétala Barreiros e Bia Miranda, mas internautas alegam que a advogada estava com ciúmes. Tudo começou quando Deolane escolheu colocar a foto de Pétala para guardar suas memórias com a amiga, mas na hora da explicação disse que era apenas para ver ela escolhendo a foto de Bia.

Ao comentar, a loira disse: “Guardar na memória eu colocaria as três, mais uma galera que passou aqui com a gente. Hoje vou bem mais próxima da Morango do que das meninas, porque elas ficam fazendo as doidices delas e muitas vezes eu não tenho paciência. Eu coloquei a sua foto Pétala, só para ver o tombo de você ter colocado a da Bia nesse lugar”.

Apesar da fala, as aliadas deram risadas todas juntas e parece que levaram na brincadeira a alfinetada de Deolane Bezerra.



A rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, se posicionou contra as atitudes e falas de Deolane Bezerra dentro de A Fazenda 14, defendendo sua ex-paquita, Bárbara Borges. Nesta segunda-feira (21), a apresentadora comentou em uma publicação no Instagram de Babi, dizendo que a advogada deveria perder todos os seus seguidores. "Gente, deveriam todos parar de seguir essa mulher e colocá-la no freezer", escreveu Xuxa.

Quem não gostou nada das falas da mãe de Sasha, foi Dayanne Bezerra, irmã de Deolane. Ela rebateu a mensagem de Xuxa, dizendo que a artista que marcou gerações não fez nada que desse certo na carreira e está no freezer.