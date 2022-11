A Fazenda 14: Xuxa critica Deolane e recebe resposta da irmã da advogada: “Nada do que fez deu certo”

Xuxa criticou o jogo de Deolane e defendeu Babi, mas recebeu uma resposta da irmã da advogada

A rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, se posicionou contra as atitudes e falas de Deolane Bezerra dentro de A Fazenda 14, defendendo sua ex-paquita, Bárbara Borges. Nesta segunda-feira (21), a apresentadora comentou em uma publicação no Instagram de Babi, dizendo que a advogada deveria perder todos os seus seguidores. "Gente, deveriam todos parar de seguir essa mulher e colocá-la no freezer", escreveu Xuxa.

Quem não gostou nada das falas da mãe de Sasha, foi Dayanne Bezerra, irmã de Deolane. Ela rebateu a mensagem de Xuxa, dizendo que a artista que marcou gerações não fez nada que desse certo na carreira e está no freezer.

Nos stories do seu Instagram, Dayanne publicou uma sequência de vídeos criticando Xuxa, ao dizer:

"Gente a Xuxa apareceu para defender a Paquita dela... Engraçado que quem está no freezer faz tempo é você né? Nada do que fez deu certo, todos os programas acabaram, zero audiência... Aí aí, ainda bem que na minha família todo mundo é de Deus. Oh Xuxa, você deveria colocar seu amiga Babi no freezer né? Ah esqueci, ela já está no freezer faz um tempinho né, juntamente com a coleguinha aí".

Confira o comentário de Xuxa e as falas de Dayanne:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

A Fazenda 14 segue difícil para Bárbara Borges e a atriz pensa em desistir do jogo. Após a dinâmica deste domingo (20), onde a advogada e a atriz protagonizaram uma briga feia, cheia de xingamentos e ameaças, Babi não aguentou a pressão e foi chorar no closet da casa.

No momento, Pétala estava lavando a louça e escutou alguém chorando, a digital influencer foi procurar de onde vinha o barulho e Deolane se juntou a amiga. Ao perceberem que era Bárbara dentro do closet, elas colocaram a cabeça na porta para escutar. Kerline saiu do quarto no momento e começou uma bate-boca com as duas rivais ao questionar se elas estavam escutando atrás da porta.