A Fazenda 14: Pétala e Deolane escutam atrás da porta Babi chorando após dinâmica

Deolane desestabiliza Babi e a atriz pensa em deixar o jogo

A Fazenda 14 segue difícil para Bárbara Borges e a atriz pensa em desistir do jogo. Após a dinâmica deste domingo (20), onde a advogada e a atriz protagonizaram uma briga feia, cheia de xingamentos e ameaças, Babi não aguentou a pressão e foi chorar no closet da casa.

No momento, Pétala estava lavando a louça e escutou alguém chorando, a digital influencer foi procurar de onde vinha o barulho e Deolane se juntou a amiga. Ao perceberem que era Bárbara dentro do closet, elas colocaram a cabeça na porta para escutar. Kerline saiu do quarto no momento e começou uma bate-boca com as duas rivais ao questionar se elas estavam escutando atrás da porta.

Ao ver a cena, Deolane criticou a atitude de Bárbara e disse que na hora de falar na dinâmica, a atriz não chora.

Logo após a dinâmica, Babi comentou aos aliados que não aguentava mais continuar em A Fazenda 14. “Eu não queria ir, mas vou ter que ir. Não queria ir embora daqui, desistir… Mas eu vou ter que realmente botar na balança. Não tá compensando. O programa não vai me dar o que para mim é mais valioso do que R$ 1,5 milhão. Eu nem sei até onde vou”, comentou a atriz.

Veja a cena e relembre a briga:

"Tá ouvindo atrás da porta?", disparou Kerline para Pétala 🔥 #ProvaDeFogopic.twitter.com/avWefyYuZY — A Fazenda (@afazendarecord) November 22, 2022

Como de costume, o clima está tenso dentro de A Fazenda 14. A noite deste domingo (20) foi marcada por uma dinâmica que gerou muita treta entre os participantes. Na atividade, os peões escolhiam os companheiros do reality show para dizer quem eles queriam guardar as memórias e quem gostariam de queimar as lembranças.

A troca de farpas entre os peões do grupo A e do grupo B ocorreu em todas as etapas da dinâmica, mas a discussão entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges causou burburinho na internet. A advogada não poupou as críticas e chamou a atriz de Bárbara bosta, arrogante, soberba, preconceituosa e todo o grupo B de medíocre.