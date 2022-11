A Fazenda 14: Deolane ameaça novamente bater em Babi fora do reality e afirma: “Não dá nada”

Deolane e Babi protagonizaram briga intensa na dinâmica de A Fazenda 14

Como de costume, o clima está tenso dentro de A Fazenda 14. A noite deste domingo (20) foi marcada por uma dinâmica que gerou muita treta entre os participantes. Na atividade, os peões escolhiam os companheiros do reality show para dizer quem eles queriam guardar as memórias e quem gostariam de queimar as lembranças.

A troca de farpas entre os peões do grupo A e do grupo B ocorreu em todas as etapas da dinâmica, mas a discussão entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges causou burburinho na internet. A advogada não poupou as críticas e chamou a atriz de Bárbara bosta, arrogante, soberba, preconceituosa e todo o grupo B de medíocre.

Babi relembrou as ameaças que já sofreu dentro do programa vindo de Deolane: “Você me ameaçou mais de não sei quantas vezes”, disse a atriz.

Deolane rebateu: “Eu te ameacei, sabe de que? De quebrar a sua cara”, afirmou. Bárbara chamou Deolane de criminosa e a advogada respondeu que não daria nada bater nela fora do jogo, dando a entender que caso venha a agredir Bárbara fora da casa, não vão existir consequências penais.

Revoltada, Babi gritou: “Ah é? Não dá nada? Você é da lei… Você sabe! Então você pode me quebrar e não vai dar em nada? Valeu Brasil!”, finalizou.

Confira a treta:

E rolou mais um Deolane vs Babi 😬💣 #ProvaDeFogopic.twitter.com/jlpptqedKT — A Fazenda (@afazendarecord) November 22, 2022

Na internet, Deolane foi criticada por ser advogada e, mesmo assim, cometer e incentivar ataques de ódio em rede nacional.

A influenciadora digital, Pétala Barreiros, foi a grande campeã da prova de fogo desta semana, a peoa competiu contra Kerline Cardoso e André Marinho, na tarde deste domingo (20).

Na dinâmica, era necessário desenrolar 5 carretéis gigantes que davam acesso a uma chave e sacola da Shopee. Ao conseguir abrir a sacola, os participantes resgataram um quebra-cabeça que precisava ser montado no final da prova.