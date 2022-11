A Fazenda 14: Pétala Barreiros vence a prova de fogo; nova baia é formada, confira:

Kerline, André e Bia Miranda estão na baia; Pétala comemora a conquista

A influenciadora digital, Pétala Barreiros, foi a grande campeã da prova de fogo desta semana, a peoa competiu contra Kerline Cardoso e André Marinho, na tarde deste domingo (20).

Na dinâmica, era necessário desenrolar 5 carretéis gigantes que davam acesso a uma chave e sacola da Shopee. Ao conseguir abrir a sacola, os participantes resgataram um quebra-cabeça que precisava ser montado no final da prova.

Pétala fez a prova em menor tempo que seus rivais e garantiu os poderes do lampião, mandando automaticamente os outros dois participantes da disputa para a baia. No resultado da prova, Kerline ficou em terceiro lugar e André em segundo no ranking.

A partir desta semana, a baia de A Fazenda 14 será composta apenas por 3 peões, mudando a dinâmica do jogo. A dupla perdedora escolheu puxar Bia Miranda para compor a baia.

Confira a vitória de Pétala:

O público de A Fazenda 14 está passando dos limites e o alvo da vez foi a participante de A Fazenda 13, Valentina Francavilla. A ex-peoa está super engajada na atual edição e vem comentando em seu Twitter sobre o programa, em algumas postagens, criticou o jogo e as atitudes de Deolane Bezerra.

Valentina contou em suas redes sociais sobre as diversas mensagens que vem recebendo dos fãs de Deolane. Em uma live que realizou, a ex-peoa falou sobre a advogada e depois recebeu a seguinte mensagem: “Valentina boa noite, a gente está assistindo sua live, pare de falar da Deolane meu anjo, tô avisando, você vai levar tiro... Você e seu filho, sua vagabunda ordinária. Vai lá, fala da Deolane de novo na sua live".