A Fazenda 14: Deolane Bezerra ameaça não fazer tarefas e planeja tomar punições propositais

Deolane Bezerra comentou que não irá bajular o fazendeiro, assumindo que não vai fazer as tarefas diárias; confira

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 01h01

A influenciadora digital Deolane Bezerra não perde tempo, e já está planejando afrontar o novo fazendeiro, o modelo Shayan. Depois do galã assumir o posto de comandante da sede do programa nos próximos dias, a advogada deixou seu recado, assumindo que não vai fazer as tarefas diárias.

Durante uma conversa com suas aliados, Lucas Santos, Moranguinho e Vini Büttel, Deolane deixou claro que se o fazendeiro te dar uma tarefa indesejada, ela irá dar o troco e provocar punições para a casa toda, criando confusão na convivência com as subcelebridades.

"Quem espara eu puxar saco de fazendeiro, vai esperar sentado... Se botar pra lascar em mim lá embaixo, eu não faço, vai ter que fazer e se não fizer, punição, fod*-se. Tomou três, uma seguida da outra... Eu? Olha pra minha cara Brasil", afirmou a loira, relembrando que Shayan levou algumas punições nos últimos dias e querendo dar o troco na mesma moeda.

Confira o vídeo do momento:

“Se botar pra lascar em mim lá embaixo, eu não faço, vai ter que fazer e se não fizer, punicão.” #AFazendapic.twitter.com/yyOShVFj4y — Central Reality • #AFazenda (@centralreality) September 22, 2022

Shay é o fazendeiro da semana

Na noite desta quarta-feira, 21, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a segunda prova do fazendeiro de A Fazenda 14, da Record TV. Na disputa, Deborah, Bruno e Shay disputaram o tão desejado chapéu de fazendeiro em uma competição que exigiu agilidade e rapidez dos participantes. Assim, Shay foi o campeão ao terminar a prova antes dos outros.

Na prova da semana, os peões tiveram que montar um estábulo de acordo com o gabarito e ir buscar as vacas de pelúcia em outro cercado. Em cada rodada, eles só podiam pegar uma vaca de pelúcia até completar 10 bichinhos dentro do seu cercado. O campeão foi o mais rápido.

Com a vitória na prova, Shay conquistou os poderes de fazendeiro da semana e também escapou da roça da semana. Deste modo, a roça é disputada por Tiago – que tinha sido vetado da prova do fazendeiro -, Deborah e Bruno. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 22.