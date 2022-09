A Fazenda 14: Shay é o segundo fazendeiro e escapa da roça da semana

Shay vence a segunda prova do fazendeiro de A Fazenda 14. A roça da semana é disputada por Tiago, Deborah e Bruno

Na noite desta quarta-feira, 21, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a segunda prova do fazendeiro de A Fazenda 14, da Record TV. Na disputa, Deborah, Bruno e Shay disputaram o tão desejado chapéu de fazendeiro em uma competição que exigiu agilidade e rapidez dos participantes. Assim, Shay foi o campeão ao terminar a prova antes dos outros.

Na prova da semana, os peões tiveram que montar um estábulo de acordo com o gabarito e ir buscar as vacas de pelúcia em outro cercado. Em cada rodada, eles só podiam pegar uma vaca de pelúcia até completar 10 bichinhos dentro do seu cercado. O campeão foi o mais rápido.

Com a vitória na prova, Shay conquistou os poderes de fazendeiro da semana e também escapou da roça da semana. Deste modo, a roça é disputada por Tiago – que tinha sido vetado da prova do fazendeiro -, Deborah e Bruno. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 22.