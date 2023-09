Ex-mulher quer romance entre André Gonçalves e Rachel Sheherazade: "Desimpedidos"

Ex-mulher quer romance entre André Gonçalves e Rachel Sheherazade em 'A Fazenda'; veja

A jornalista Cynthia Benini, ex-mulher do ator André Gonçalves, surpreendeu os fãs ao revelar que está na torcida por um romance do galã durante seu confinamento no reality A Fazenda 15.

Questionada se está de olho na aproximação entre o ator e a jornalista Rachel Sheherazade, ela deu uma resposta surpreendente e ainda afirmou que os dois tem algumas características em comum.

"Eu shippo [torço pelo romance], os dois estão desimpedidos, tem filhos… ela é uma mulher incrível e daria uma sossegada no André", disse ela sem o menor pudor. Vale lembrar que o ator terminou recentemente seu casamento com a atriz Dani Winits. A declaração foi ao ar durante uma conversa com o influenciador Lucas Selfie.

Até o momento, Rachel Sheherazade é a grande favorita ao prêmio. Ontem, ela bombou nas redes sociais ao fazer um discurso corajoso. “Algumas pessoas montam um certo personagem ao elas exageram o seu modo de ser. Eu acho que uma dessas pessoas é a Cariúcha. De tanto ela exagerar, ela acaba sendo muito inconveniente muitas vezes, uma pessoa que grita muito na casa, uma pessoa que não respeita o sono dos outros, inclusive de pessoas do próprio grupo, das próprias relações dela”, começou a comunicadora.

JORNALISTA SEGUE EM 'A Fazenda 15'

A influenciadora digital Nathalia Valente é a primeira eliminada de A Fazenda 15, da Record TV. Ela deixou a sede do reality show nesta quinta-feira, 28, após enfrentar Lucas Souza e Rachel Sheherazade na roça da semana. A influenciadora recebeu apenas 5,77% dos votos do público para ficar na casa, assim ela foi a eliminada por ter sido a menos votada na roça. Vale lembrar que ela foi indicada para a berlinda por Lucas Souza, que teve o poder de puxar alguém da baia para a roça após ele ter sido o mais votado pelos participantes.