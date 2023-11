Ex-A Fazenda Alicia X confirma o fim do namoro com Cauê Fantin

Apenas quatro dias após ser eliminada de A Fazenda 15, a influenciadora digital Alicia X revela que está solteira: ‘Está sendo muito difícil’

A ex-A Fazenda Alicia X está solteira novamente. Apenas quatro dias após ser eliminada de A Fazenda 15, da Record TV, ela confirmou que terminou o namoro com Cauê Fantin. Os dois estavam juntos quando ela foi confinada no reality show, mas se separaram assim que ela deixou o confinamento.

"Eu confirmo o término. Depois eu com certeza vou e quero expor isso para o Brasil. Contar o que eu sofri, muitas pessoas vão se identificar com minha história, mas agora é um momento que ainda estou tentando assimilar o que o Brasil está achando de mim, do possível cancelamento e do término. Está sendo muito difícil, é como se fosse um luto mesmo", disse ela.

Por enquanto, Alicia não revelou o fim do romance. Porém, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Cauê decidiu terminar o namoro com Alicia após traí-la. Ele teria vivido um affair com uma amiga dela enquanto a jovem estava confinada em A Fazenda. No entanto, o suposto motivo do término ainda não foi confirmado pelo ex-casal.

View this post on Instagram A post shared by S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

MC Daniel defendeu a irmã, Alicia X, após declaração em A Fazenda 15

Enquanto Alicia X estava confinada em A Fazenda, o funkeiro MC Daniel surpreendeu ao dar uma declaração nas redes sociais para defender sua irmã, Alicia X, em uma situação com Márcia Fu em A Fazenda 15. As duas tiveram um atrito durante uma dinâmica na casa, quando trocaram alfinetadas e Márcia citou o pai falecido da rival.

Com a repercussão do assunto, ele surgiu na web para defender a irmã e criticar a atleta. "É a minha irmã e estou com ela independente de qualquer coisa. Eu já percebi que ela escolheu as pessoas erradas para jogar dentro da casa e está sendo atacada por isso. Sobre o que aconteceu com a Márcia, isso não existe, mano. Você falar de alguém que já se foi, que faleceu, não existe, não tem argumento plausível para isso. Ela está errada”, disse ele.

E completou: "Alicia é humana, é uma mulher, e ela não pode falar aquilo do meu pai que está no céu, a pessoa de coração mais puro que eu já conheci na minha vida, me ensinou muita coisa sobre a vida e faz uma falta terrível. Ela não pode falar que a Alicia é uma decepção para ele sendo que ela não conheceu, e nem conhece a Alicia direito. A Alicia disse sobre o exemplo que queria passar para o filho dela e ela tirou do contexto e disse que a Alicia é uma vaca por que tem silicone, uma maquiagem e que seria uma decepção para o meu pai. Isso não tem cabimento”.

Então, ele disse como se sentiu. “Eu fiquei chateado que ela falou do meu pai, eu não gostei. Se eu estivesse lá dentro, seria diferente. Eu não consigo ver o jogo, eu trabalho muito, mas eu estou falando de um caso específico. A Alicia é nova, ela tem um coração muito bom, ela sempre batalhou para ter tudo o que ela tem, muito do bem. só que não existe falar de alguém que já se foi, que é um pai e uma mãe. Fiquei bem triste de ver a minha irmã chorando, estou bem chateado”, comentou.