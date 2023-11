MC Daniel defende sua irmã, Alicia X, após atrito em A Fazenda: ‘Fiquei chateado’

MC Daniel critica a briga de Alicia X e Márcia em A Fazenda 15: ‘Fiquei bem triste de ver a minha irmã chorando’

O funkeiro MC Daniel surpreendeu ao dar uma declaração nas redes sociais para defender sua irmã, Alicia X, em uma situação com Márcia Fu em A Fazenda 15. As duas tiveram um atrito na madrugada desta segunda-feira, 13, durante uma dinâmica na casa, quando trocaram alfinetadas e Márcia citou o pai falecido da rival.

Com a repercussão do assunto, ele surgiu na web para defender a irmã e criticar a atleta. "É a minha irmã e estou com ela independente de qualquer coisa. Eu já percebi que ela escolheu as pessoas erradas para jogar dentro da casa e está sendo atacada por isso. Sobre o que aconteceu com a Márcia, isso não existe, mano. Você falar de alguém que já se foi, que faleceu, não existe, não tem argumento plausível para isso. Ela está errada”, disse ele.

E completou: "Alicia é humana, é uma mulher, e ela não pode falar aquilo do meu pai que está no céu, a pessoa de coração mais puro que eu já conheci na minha vida, me ensinou muita coisa sobre a vida e faz uma falta terrível. Ela não pode falar que a Alicia é uma decepção para ele sendo que ela não conheceu, e nem conhece a Alicia direito. A Alicia disse sobre o exemplo que queria passar para o filho dela e ela tirou do contexto e disse que a Alicia é uma vaca por que tem silicone, uma maquiagem e que seria uma decepção para o meu pai. Isso não tem cabimento”.

Então, ele disse como se sentiu. “Eu fiquei chateado que ela falou do meu pai, eu não gostei. Se eu estivesse lá dentro, seria diferente. Eu não consigo ver o jogo, eu trabalho muito, mas eu estou falando de um caso específico. A Alicia é nova, ela tem um coração muito bom, ela sempre batalhou para ter tudo o que ela tem, muito do bem. só que não existe falar de alguém que já se foi, que é um pai e uma mãe. Fiquei bem triste de ver a minha irmã chorando, estou bem chateado”, comentou.

MC Daniel e Alicia X são irmãos?

No confinamento de A Fazenda 15, Alicia X falou sobre o seu parentesco com MC Daniel. Ela contou que os dois são irmãos de consideração e foram criados juntos após o pai dela se casar com a mãe dele.

"O Daniel não é meu irmão biológico, é de consideração", disse ela, e completou: "A gente sempre se deu muito bem, tínhamos a mesma idade, a mesma turma. Estávamos sempre nas mesmas festas. E ele era melhor amigo do meu namorado".

Ela ainda disse: "O Dani não tinha uma relação muito boa com o pai biológico. Hoje em dia, ele já tem. Mas na época era uma situação difícil. [...] E quando o meu pai conheceu o Daniel, foi uma coisa de outro mundo. Ele sempre disse que queria eu tivesse irmãos mais velhos. E aí a vida colocou o Daniel".