A Fazenda 15: Alicia X é eliminada do reality show

Noite de eliminação! Após enfrentar a roça contra André Gonçalves e Shay, Alicia X foi eliminada de A Fazenda 15, da Record TV

A peoa Alicia X se despediu de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta quinta-feira, 23. Ela foi eliminada do jogo após enfrentar a roça contra André Gonçalves e Shay.

A estrela recebeu apenas 4,62% dos votos do público na roça da semana. Vale lembrar que Alicia X foi parar na roça por causa do Poder Branco, que estava com Lily Nobre. Ela teve que trocar um dos roceiros por alguém que ainda não foi para a roça. Então, Lily escolheu Alicia para a berlinda.

"Não é fácil, nem um pouco [participar]", disse ela, que torce para a vitória de Kally Fonseca. "Amo muito todos do Paiol, a gente uma estratégia, mas para mim a Kally carrega muito uma energia brasileira. Queria muito que eles soubessem que eles vivem no meu coração. Gratidão demais", completou.

Relembre como foi a formação da roça da semana:

A nova roça de A Fazenda 15, da Record TV, foi formada na noite desta terça-feira, 21, e é disputada por Cezar Black, Shay, André Gonçalves e Alicia X. Saiba como foi a formação da berlinda:

Para começar, Lily Nobre abriu o Lampião e decidiu ficar o poder Branco. Assim, ela deu o poder Laranja para WL. Então, Jaquelline indicou Cezar Black direto para a berlinda. “Hoje o meu voto vai no Black pelo motivo de que há algumas semanas eu vejo ele sendo soberbo. Ele contou vitória, inclusive na semana passada que eu estava muito mal por estar indo na roça com uma pessoa especial para mim, e ele se vangloriando. Bem desrespeitoso o jeito que ele joga. Ele foi uma das pessoas que mais mudou comigo. Ele não olhava na minha cara e começou a olhar [depois que ela virou fazendeira]”, disse ela.

Logo depois, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou qual é a punição de Jaquelline por ter quebrado uma cadeira na sede. A direção deu uma punição gravíssima para a fazendeira. Ela perdeu o direito da imunidade do chapéu de fazendeira na semana e os participantes puderam votar nela para a roça da semana.

Na sequência, WL abriu o Poder Laranja que ganhou de Lily. O poder dizia para ele escolher um morador da baia que poderia ser votado para a segunda vaga da roça. Ele escolheu Alicia X para a dinâmica. Na votação dos participantes, o mais votado foi Shay, que ocupou o segundo banquinho da roça. Desse modo, Shay teve o poder da Puxada da Baia e decidiu puxar André Gonçalves para a berlinda. Na dinâmica do Resta Um, Radamés sobrou no jogo e ocupou o quarto banco da roça.

Radamés teve o poder de vetar um roceiro da Prova do Fazendeiro e ele vetou André. Por fim, Lily abriu o Poder Branco e teve a missão de trocar o quarto roceiro para indicar alguém que ainda não foi para a votação do público. Ela escolheu mandar Alicia X para a roça.