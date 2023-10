Equipe de Rachel fala pela primeira vez sobre expulsão de A Fazenda: ‘Infelizmente'

Equipe de Rachel Sheherazade rompe o silêncio após a jornalista ter sido expulsa de A Fazenda 15

A equipe da jornalista Rachel Sheherazade falou pela primeira vez sobre a notícia de que ela foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Por meio de um comunicado nos stories do Instagram na tarde desta quinta-feira, 19, a equipe dela confirmou que a comunicadora deixou o programa.

"A produção da Rede Record acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa da Fazenda 15. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados”, escreveram.

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa. Com isso, a roça da semana foi cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.

A saída de Rachel Sheherazade está envolta em rumores de que ela teria agredido Jenny Miranda durante uma discussão. As duas começaram a brigar logo cedo por causa da divisão das tarefas do reality show. Porém, a imagem que teria registrado o momento em questão não foi exibida na transmissão 24 horas e só deve ser revelada no programa ao vivo desta noite.

Antes de sair do reality show, Rachel estava conversando com as amigas na casa da árvore quando ouviu a mensagem da produção dizendo para ir até o reservado para conversar com a equipe. Depois disso, ela não voltou mais para o confinamento.