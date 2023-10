Veja a última imagem de Rachel Sheherazade antes de ser expulsa de A Fazenda 15

Imagem de Rachel Sheherazade indo falar com a produção de A Fazenda 15 marca a última aparição dela dentro do reality show antes de ser expulsa

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, no início da tarde desta quinta-feira, 19, após descumprir uma regra do reality show. Ela teria brigado com Jenny Miranda, mas a imagem do momento só será exibida pela produção durante a edição ao vivo desta noite. Porém, a última imagem de Rachel no programa viralizou no programa.

No início da tarde, a produção chamou Rachel para conversar no reservado. No momento, ela estava com as amigas na área externa do programa. Ela se levantou e caminhou até o reservado. De lá, ela não voltou mais para o confinamento.

“Deve ser sobre o barraco. Devem ter me chamado para falar sobre o ocorrido. Eu disse que não quero ficar aqui se a minha integridade física estiver em risco”, disse ela ao se levantar.

O anúncio da expulsão de Rachel Sheherazade foi feito com um comunicado na TV da sala de estar da sede. A direção informou que ela não iria voltar ao programa e que a roça da semana está cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.

Vale lembrar que Jenny e Rachel protagonizaram uma briga na manhã desta quinta-feira, 19, após a divisão das tarefas pela fazendeira. As duas se estranharam e o clima ficou tenso.

