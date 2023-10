A Fazenda 15: Briga entre Jenny e Rachel acaba em punição: “Medo de você?”

Uma briga entre Jenny Miranda e Rachel Sheherazade mexeu com todos os participantes de A Fazenda 15 e ainda gerou punição para a casa

A manhã nesta quinta-feira, 19, em A Fazenda 16 foi conturbada. Tudo começou com Jenny Miranda, como a fazendeira da semana, delegando funções. Porém, Rachel Sheherazade não gostou de ter ficado com o lixo da casa e tomou uma atitude.

“Mas não vou pegar função não”, anunciou Sheherazade que não iria mais fazer as tarefas da casa. Jenny tentou mudar a função da jornalista: “Vai, ovelhas”. “Vou não, você vai ter que fazer”, rebateu a ex-âncora do Jornal do SBT.

Após a fazendeira negar que iria fazer as funções delegadas para Rachel, a jornalista afirmou: “Você vai fazer. Quando o peão não faz, o Fazendeiro faz. Lê o manual. Estou avisando que não tenho condições de fazer. Fiquei com o lixo e estou cansada, cheia de roxos do peso que eu levei. Essa semana não vou fazer função porque tem pessoas suficientes para fazer”.

“Fiz lixo, fiz vaca. Show é contigo mesmo”, disparou Jenny. E Rachel decretou: “Estou te avisando porque vai dar punição, porque eu não vou fazer. É contigo porque você é a Fazendeira”.

A briga entre as duas continuou. “Toda vez reclama! O lixo é o mais fácil. Patricinha!”, disparou Jenny. E Rachel não deixou barato: “Você não sabe tratar gente não. Agora veio a Jenny verdadeira. Fala feito mansinha, mostrou a verdadeira cara. Barraqueira e sem respeito”.

“Está com medo do público lá fora, sabe o que fez, está com medo, passa mal. Pode botar meu nome na roça. Não tive medo do presidente da República, eu vou ter medo de você? Quem é você?”, disse Rachel. E Jenny respondeu: “Folgada, 50 anos... acabou seu show? Vai continuar?”.

Briga generalizada!

A briga não apenas não acabou como começou a envolver a casa inteira, se tornando em uma briga generalizada. Lucas Souza, ex-marido do Jojo Todynho, foi defender Rachel e acabou se desentendendo com Jenny.

“Não se intromete. Tá vindo pra cima de mim por quê?”, questionou a fazendeira. Jenny ainda disparou: “Carreirista”. Lucas não gostou: “Isso, usa coisa lá de fora”. Kally também foi defender Rachel e acusou Jenny de tê-la chamado de “piranha”.

“Eu me envolvo mesmo, amizade é pra isso”, anunciou Kally ao entrar na briga. E Jenny voltou a afirmar: “Vai levar punição, não bota o dedo na minha cara, você não é minha mãe. Parabéns, muito bonito, uma menina de 21 anos fez a ovelha, a Márcia, de 54, fez a horta. Ninguém nunca reclamou. A senhora é a única que reclama, chamar de senhora porque não pode trabalhar, ganhar o prêmio deitada, sem fazer nada”.

Rachel rebateu: “Mal educada! Ontem estava mansinha pedindo perdão para todo mundo que xingou, perdão para a Kally, perdão para Jaque, perdão para o Lucas, com medo de ir para a roça”. E Jenny afirmou: “Não pedi desculpas”. E Kally confirmou: “Você acha que vou esquecer que você me chamou de piranha? Veio pedir desculpas, falsa”.

Punição!

Com a briga, nem Rachel e nem Jenny foram cuidar das ovelhas. A produção avisou: “Se alguma obrigação não for cumprida pelos encarregados, é o Fazendeiro quem fica responsável pela realização da mesma. Se nem o Fazendeiro cumprir a obrigação, haverá punição”.

Mesmo com o aviso, nem a jornalista e nem a Fazendeira foram fazer as tarefas. Márcia Fu se irritou: “Vocês são duas molecas, se rebaixou a ela, Rachel. Exatamente igual a ela, duas b*st*s”. Jenny disparou: “Ela não quer guerra? Vou para guerra declarada”.

Como ninguém foi cuidar dos animais, todos os participantes levaram uma punição. A produção puniu a casa cortando o gás por 48 horas.