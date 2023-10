Lucas Souza diz que tem sentimentos por Jojo Todynho: 'Negócio mal resolvido'

Na Fazenda 15, ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, diz que ainda sente algo pela cantora

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15, falou mais uma vez sobre a cantora. Dessa vez, ele surpreendeu ao revelar que ainda tem sentimentos pela funkeira, com quem protagonizou um término polêmico.

Em conversa om Kally Fonseca, o peão demonstrou que tem esperança de um dia poder conversar com a ex-mulher para resolver algo que sente que não foi concluído.

"Tipo assim. Eu tô me envolvendo e tudo. Mas vai chegar um momento que eu vou conversar com ela que eu sinto que tenho um negócio mal resolvido com ela (Jojo)”, falou sobre a cantora, que já está em outro relacionamento usando aliança.

Nos comentários da publicação, os internautas, em grande maioria, mostraram-se a favor deles até terem uma volta. "Quem diria que eu iria gostar do Lucas e torcer que eles se acertem", disse uma pessoa. "Pior que eu acho que no fundo o sentimento é o mesmo dos dois lados, mas relacionamento não é só de amor", opinou outra.

Ainda recentemente, Lucas Souza revelou detalhes da intimidade da ex-esposa: “A galera acha que ela é muito nervosa. Eles falam que ela é estressada, que é mal humorada. As pessoas chegavam e falavam comigo: ‘Ah, a sua esposa é muito estressada, muito braba”.

Lucas Souza revela motivo do divórcio

O influencer Lucas Souza surpreendeu os colegas de confinamento em A Fazenda 15, da Record TV, ao contar um dos motivos para o fim do casamento com a funkeira Jojo Todynho. Em uma conversa com Shayan, Radamés, Jenny Miranda e Alicia X, ele contou que os dois se separaram porque brigavam na frente de outras pessoas.

“Um dos motivos do meu casamento ter acabado foi exatamente esse. A gente estava muito, muito bem quando estávamos sozinhos, só nós dois, mas quando tinha uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, a gente se pegava na frente dessa pessoa”, afirmou ele.

Vale lembrar que Lucas e Jojo ficaram casados por 10 meses. Eles se casaram em janeiro de 2022 e anunciaram a separação pouco depois, com direito a troca de indiretas nas redes sociais.