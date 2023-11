Adriane Galisteu revela como são os bastidores do espelho de A Fazenda 15

Adriane Galisteu faz tour por trás dos espelhos de A Fazenda 15: ‘Tudo que a gente vê’

A apresentadora Adriane Galisteu revelou um pouco de como funciona os bastidores de A Fazenda 15, da Record TV. Em um vídeo no YouTube, ela invadiu os corredores dos espelhos da sede da atração para mostrar como é o outro lado dos vários espelhos espalhados pelo local.

Nas imagens, ela surgiu em um corredor escuro com as câmeras e conseguiu ver os peões dentro da sede sem que eles soubessem que ela estava ali. "É o lugar mais importante de toda A Fazenda, só pessoas autorizadas podem entrar. Tudo o que acontece aqui dentro é segredo de estado”, disse ela.

E completou: “Tudo que a gente vê dentro da sede é tudo através de um espelho que eles nem sonham que a gente está ali atrás. São 400 pessoas trabalhando aqui”.

Adriane Galisteu fala sobre os 50 anos de vida

Neste ano, Adriane Galisteu completou 50 anos de vida e refletiu sobre a maturidade em uma entrevista na Revista CARAS. "A vida me ensinou que as coisas dependem só de você. Eu sempre comento das puxadas de tapete da vida, eu respeito e tenho medo delas, mas isso não tem a ver com os erros que a gente comete. Os dedos sempre foram apontados para mim e eles continuam em riste na minha direção, principalmente nas redes sociais. Qual a necessidade? É um prazer velado em colocar a pessoa para baixo? Recebo críticas pela bunda, peito, nariz. Como lido com isso? Trabalhando! Eu quem pago minhas contas, gosto de mim e fui fazer análise para aprender a lidar comigo mesma e entender até onde o outro tem poder sobre mim", disse ela.

E completou: "E nada me trouxe mais maturidade do que a maternidade. Nem os 50, 60 ou 70 anos são tão importantes como o que aprendo todo dia com o Vittorio".