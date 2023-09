Adriana Bombom defende participação da filha em A Fazenda 15: ‘Não quero fazer julgamentos’

Adriana Bombom se pronuncia sobre o jogo da filha Lily Nobre em A Fazenda 15: ‘Aqui torcendo’

A apresentadora e influenciadora digital Adriana Bombom fez um ‘textão’ nas redes sociais para comentar sobre a participação da filha Lily Nobre em A Fazenda 15, da Record TV. Nesta terça-feira, 26, ela comentou que está acompanhando o jogo da filha e torce para que ela tenha bons posicionamentos nas dinâmicas do reality show.

"Oi amados! Passando aqui pra me manifestar sobre uma serie de mensagens e comentários que tenho recebido sobre a participação de minha filha Lily Nobre em A Fazenda. Felizmente a maioria dos comentários aqui em meu perfil são respeitosos e eu agradeço a todos os que se manifestam com elegância, independente de torcerem em ou não pela Lily. Porém há uma outra parte do público que entra aqui pra fazer criticas muito ácidas e nesse caso eu procuro não dar respostas para não me aborrecer, pois sei que em reality shows sempre haverá ações pesadas de haters e de torcidas de outros participantes", disse ela.

E completou: "Essa é a primeira experiência da Lily em um reality e o que posso dizer é que talvez a opção dela em se juntar aos "Crias", tenha como expectativa gerar uma força para confrontar com outros participantes que no fundo, eles sabem que são fortes e experientes. De qualquer forma, ali sempre será um jogo e é preciso perceber que em um reality desses, os "parceiros" de hoje, naturalmente serão os rivais de amanhã".

Por fim, Bombom disse: "Eu não quero fazer julgamentos ainda, pois vejo que cada um joga de acordo com suas capacidades, mas, felizmente, o que pude assistir até o momento, foram tretas sem motivos substanciais e atitudes sem consequências graves. Da minha parte, como mãe eu estou aqui torcendo para que minha filha tenha sempre uma boa percepção sobre os posicionamentos que tomar e que ela tenha uma experiência positiva e resultados favoráveis dentro da casa".

Lily Nobre é fruto do antigo relacionamento de Adriana Bombom com o cantor Dudu Nobre, com quem também teve Thalita Nobre.

View this post on Instagram A post shared by Adriana Bombom 💋💄 (@adrianabombom)

Lily Nobre já enfrentou abuso

No início do ano, Olívia Nobre virou notícia na imprensa nacional por causa da notícia de que foi vítima de abuso sexual em uma festa no Rio de Janeiro. Na época, a mãe dela, Adriana Bombom, compartilhou um comunicado nas redes sociais para demonstrar a sua tristeza com a situação e informou que o caso está sendo investigado pela polícia. "Oi amados, é com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/RJ", disse ela.

E completou: "Na ocasião ela foi vítima de um abuso sexual grave, o qual já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento. Agradeço a todos os que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração! Obrigada. Adriana Bombom".

O pai da jovem, Dudu Nobre, também falou sobre o assunto publicamente. "Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, RJ, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento", disse ele em nota enviada ao Jornal Extra.