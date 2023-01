Adriana Bombom rompe o silêncio após a filha ser vítima de abuso

Adriana Bombom emite comunicado sobre a sua filha Olívia Nobre, que foi vítima de abuso: 'Muita dor no coração e muita indignação'

A apresentadora Adriana Bombom se pronunciou sobre a notícia de que sua filha Olívia Nobre foi vítima de abuso sexual após uma festa no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 10, ela compartilhou um comunicado nas redes sociais para demonstrar a sua tristeza com a situação e informou que o caso está sendo investigado pela polícia.

Adriana Bombom ainda pediu privacidade enquanto o assunto é investigado. "Oi amados, é com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/RJ", disse ela.

E completou: "Na ocasião ela foi vítima de um abuso sexual grave, o qual já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento. Agradeço a todos os que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração! Obrigada. Adriana Bombom".

Dudu Nobre também já emitiu uma nota sobre o caso da filha

O cantor Dudu Nobre pediu privacidade para a sua família durante a investigação do abuso que a filha Olivia Nobre sofreu. "Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, RJ, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento", disse ele em nota enviada ao Jornal Extra.