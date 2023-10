A Fazenda: Cariúcha planeja pedir desculpas para Rachel Sheherazade e admite: “Peguei pesado”

A funkeira Cariúcha refletiu sobre xingamento feio à jornalista Rachel Sheherazade na Fazenda 15 e mostrou arrependimento

Na madrugada desta sexta-feira, 6, Cariúcha decidiu recalcular a rota do seu jogo em A Fazenda 15. Na semana passada, durante uma dinâmica ao vivo, a funkeira chegou a partir para cima da jornalistaRachel Sheherazade e xingá-la com palavras de baixo calão. Nessa madrugada, durante uma conversa com o ator André Gonçalves, a “inimiga de Jojo Todynho” mostrou arrependimento.

Quem começou sugerindo um pedido de desculpas foi André: “A única coisa que seria um movimento nobre seu para o público, para a rua, é você chamar a Rachel e falar... Sobre ter falado que ela é v*d*a. Como ela te falou, ela tem filha, só isso. O resto, a diferença vai continuar do jeito que for”.

Ele ainda complementou: “Vai te fazer bem e vai fazer bem a ela. Principalmente, vai te fazer crescer como pessoa e te fazer bem. Se você acha que não, tudo bem também. Mas eu acho que seria bom. Você chegar e falar: ‘Pô, foi mal’. Acho que é uma palavra muito forte. A Mamusca [Márcia Fu] tem filha, você tem filhas”.

Cariúcha concordou com o ator e ex de Danielle Winits. “Não, isso eu me arrependi mesmo. Na hora da raiva, eu peguei pesado”, admitiu. E André continuou a incentivar o pedido de desculpas: “Quando você puder, vai, não custa nada. Todo mundo erra. Eu já errei na rua, na vida real já errei pra c*r*lh*, e eu aprendo. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é se arrepender daquilo que a gente fez”. E Cariúcha adicionou: “E ter a humildade de pedir desculpas. Obrigada”.

Cariúcha falando pro André que se arrependeu e que vai chamar Rachel pra conversar #AFazenda



pic.twitter.com/xg2usXuZhv — Dantas (@Dantinhas) October 6, 2023

André aconselhou Cariúcha a ir conversar com a Rachel #AFazenda



pic.twitter.com/lmKhYzsqFR — Dantas (@Dantinhas) October 6, 2023

André foi levar a intenção de Cariúcha para Rachel. Porém, a jornalista não se mostrou muito receptiva: “Mas eu não acredito nesse arrependimento, André”. Ela ainda complementou: “Isso é outra coisa. A gente está dentro de um lugar que é fake, um lugar que não é realidade. Vai ser fake para equalizar, mas a vida ensina”.

Na dinâmica ao vivo, quando Cariúcha partiu pra cima de Sheherazade, a ex-âncora do SBT ironizou: “Não cospe não, vai ser expulsa”. Porém, Kamila Simioni criou uma narrativa, que foi comprada por Cariúcha, de que Rachel teria dito que a funkeira estaria “passando doença” para ela. A apresentadora da Fazenda, Adriane Galisteu teve que falar diretamente para a funkeira que a jornalista não havia dito aquilo. Porém, o recado da apresentadora não convenceu Cariúcha, que continuou acreditando que Rachel havia dito aquilo e ainda acusou a produção do programa de estarem “favorecendo” a jornalista.

Mais desculpas!

Quem também decidiu pedir desculpas foi Yuri Meirelles.O modelo que participou de clipes da cantora Anitta proferiu falas homofóbicas contra o participar Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. Após a bronca de Galisteu, ele decidiu se desculpar.

Vale lembrar que não foi apenas Yuri que proferiu essas falas homofóbicas, porém, as suas ganharam destaque nas redes sociais. Diversos espectadores pediram a expulsão do modelo, e a família do jovem teve que se pronunciar.