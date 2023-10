A Fazenda 15: Rachel Sheherazade e Cariúcha protagonizam briga feia: “Cala a boca”

A jornalista Rachel Sheherazade e a funkeira Cariúcha protagonizaram uma briga feia durante uma dinâmica em A Fazenda 15

Na noite deste domingo, 1, o clima ficou tenso em A Fazenda. Durante uma dinâmica do reality, Cariúcha e Rachel Sheherazade tiveram uma briga feia. A funkeira chegou a partir para cima da jornalista e teve que ser segurada por outros participantes do reality show da RecordTV.

A dinâmica consistia nos participantes deram um girassol para seus aliados ou um vaso seco, para suas inimizades. Rachel escolheu Cariúcha para dar o vaso seco e explicou a decisão: “Acho que a Cariúcha é um fator de desagregação, de desarmonia na casa. É uma pessoa que já entrou em embates com algumas pessoas aqui da casa. Fala muito alto, não respeita o sono das pessoas, como o André [Gonçalves] bem pontuou. Acha que só o sono dela merece respeito”.

“Existem pessoas que dormem bem a noite, existem pessoas que tomam o remedinho e capotam, dormiu bem a noite toda. Tem gente que tem insônia, não consegue dormir naquela hora, tem gente que acorda muito cedo para fazer os animais e acaba dormindo a tarde. A gente tem que ter essa sensibilidade para poder conviver em grupo”, alertou a ex-âncora do jornal do SBT.

Rachel ainda comentou: “A gente não está em um hotel, é verdade, mas a gente também não está na nossa casa. A gente está convivendo em grupo. O meu direito vai até onde começa o seu direito”.

Na réplica, a funkeira se defendeu: “Lindas palavras as suas, você sabe falar. Mas você para mim é uma hipócrita, falsa, cobra. Eu não tenho medo de você com suas lindas palavras. Eu falo a voz do povo. Eu falo alto porque foi a minha criação. Você é uma patricinha mimada, está se escorando no André. E o André está caindo na tua”.

“Outra coisa: você dorme pra caramba, a tarde toda. Tem a sua amiga que grita mais alto que eu, mas, como vocês estão num grupo, é claro que você vai me atacar. Muito obrigada pelo vaso, querida. E Brasil, obrigada. Na boca do povo, mas nas mãos de Deus. Eu não tenho medo de você”, ainda disse Cariúcha. E Rachel respondeu: “Não é para ter, não”.

A funkeira continuou se defendendo das acusações: “As suas palavras lindas, você gosta de ofender... Outra coisa, Brasil, os palavrões que ela fala que eu falo não são palavrões. São músicas de funk, da Tati Quebra Barraco, MC Rebecca, Anitta, Valesca Popozuda”. Rachel afirmou: “Não estou me referindo à música”.

“Foi a minha música, sim. Eu canto música de palavrão porque foi minha realidade. Se você não gosta, continue com sua bossa nova”, argumentou Cariúcha. Rachel disse novamente: “Palavrão é uma coisa, música é outra”.

Ao sair do palco montado para a dinâmica, Cariúcha foi se sentar continuando a falar sobre Rachel: “Dorme a tarde inteira. Agora tem que esperar a patricinha acordar? Tá achando que é hotel cinco estrelas”.

“Não dou satisfação dos meus horários de sono para você, nem para ninguém. Cala a boca”, disparou a jornalista. Os ânimos se elevaram e Cariúcha respondeu: “Cala a boca você, v*d*a”. A funkeira se levantou do seu lugar e começou a partir para cima de Rachel.

“Cala a boca você, vem calar a minha boca. Cala a minha boca. Eu não tenho medo de você com as suas bonitas palavras”, disse Cariúcha cara a cara com a comunicadora. E Rachel ironizou: “Não cospe, não. Você pode ser expulsa”.

Rivais?

Este não foi o primeiro embate entre Rachel e Cariúcha. A jornalista foi uma das indicadas para a roça, mas acabou não sendo eliminada. Quem se tornou a primeira eliminada do programa foi a influenciadora Nathalia Valente.

Porém, antes de ser revelado o resultado da eliminação, Rachel falou um pouco sobre Cariúcha e chegou a citar o nome de Jojo Todynho, que é “inimiga” da funkeira: "Mas acho que ela está montando um personagem, talvez ela queira ser uma Jojo Todynho dessa edição. Ela está muito longe e não chega aos pés de uma Jojo Todynho”.