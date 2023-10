A Fazenda 15: Equipe de Yuri Meirelles afirma: ‘Ele errou’

Equipe de Yuri Meirelles emite comunicado oficial após termo preconceituoso que ele usou em A Fazenda 15

A equipe de Yuri Meirelles se pronunciou nas redes sociais após o nome do rapaz dar o que falar na internet por causa de uma briga durante A Fazenda 15, da Record TV. Durante a madrugada, ele usou um termo homofóbico para falar sobre Lucas Souza em uma briga após a votação da segunda roça da temporada e os internautas chegaram a pedir a expulsão dele. Com isso, a equipe do rapaz emitiu um comunicado.

Na mensagem, eles pediram desculpas e admitiram que Yuri errou em sua escolha de palavras. “Todos nós, familiares e membros da equipe do Yuri, pedimos a atenção de todos para falar sobre o ocorrido. Yuri errou ontem ao debochar de Lucas de pois de chamá-lo da forma que chamou na discussão de ontem”, informaram.

E completaram: “Pedimos nossas mais sinceras desculpas, em nome do Yuri, a todos que se sentiram ofendidos e principalmente ao Lucas. Mas é importante ressaltar que em nenhum momento essa foi a intenção real Yuri. Apesar da intenção do Yuri não ter sido essa, ele errou e por isso pedimos desculpas a todos”.

Record TV se pronuncia

A Record TV se pronunciou sobre o pedido dos internautas para uma possível expulsão de participantes que fizeram comentários ofensivos na madrugada desta quarta-feira, 4, durante a atração. Depois da votação da segunda roça da temporada, os participantes se envolveram em discussões e falas homofóbicas deram o que falar na internet. Tanto que fãs pediram a expulsão dos participantes envolvidos, como Yuri Meirelles, que disse um termo homofóbico.

De acordo com o colunista Leo Dias, a Record TV informou que vai se posicionar durante o programa ao vivo da noite desta quarta-feira, 4. “Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões. A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia”, informaram.