Ao vivo, Adriane Galisteu dá bronca nos peões após ofensas na madrugada: ‘Pode levar até a expulsão’

Adriane Galisteu faz discurso contra o preconceito em A Fazenda 15 após briga entre os peões com ofensas preconceituosas

A apresentadora Adriane Galisteu deu uma bronca nos participantes de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta quarta-feira, 4. Ao vivo, ela fez o pronunciamento oficial da emissora e da equipe do reality show sobre as atitudes que aconteceram na madrugada, quando alguns participantes fizeram comentários ofensivos e preconceituosos em uma briga com Lucas Souza. Em seu depoimento, a comunicadora repudiou comentários ofensivos e informou que podem levar à expulsão do programa em caso de insistência.

"Antes de seguir com programa, quero dar um recado importante. Nós já deixamos claro que alertaríamos sobre assédio, racismo e homofobia. Eu falo em nome da Record, da direção do programa e do meu próprio nome”, disse ela, que completou sobre os comentários preconceituosos que aconteceu durante a briga.

"Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. O que eu vou dizer agora é algo que temos que levar para a vida. Dentro de casa, no trabalho, com os amigos, no mundo que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia acabar de vez. Para que acabe de fato, só depende de nós e todos nós. Não pode mais existir espaço para esse comportamento. Então que cada um de nós, cidadãos, seja a forca para que esse tipo de comportamento acabe de uma vez por todas”, afirmou. Por fim, ela fez um alerta: "Eu não preciso nem lembrar vocês que esse tipo de atitude é crime e a insistência pode levar até a expulsão do programa”.

Chegou o momento da Galisteu conversar com os peões sobre falas que rolaram durante a madrugada #ProvaDoFazendeiro 🤠 pic.twitter.com/KvYX6yFQJW — A Fazenda (@afazendarecord) October 5, 2023

Adriane Galisteu sobre o caso de homofobia em #AFazenda.



"Nós já deixamos claro que se fosse necessário alertaríamos vocês sobre temas com assédio, racismo e homofobia. Chegou esse momento! Isso é CRIME". pic.twitter.com/vehVDZKu3c — poponze (@poponze) October 5, 2023

Além disso, Galisteu usou o momento de pronunciamento para desmentir uma situação que estava circulando na casa desde a votação da segunda roça. Ela negou que Rachel Sheherazade tenha dito que Cariúcha poderia transmitir doença por meio de sua saliva e afirmou que a jornalista disse que não era para a influencer cuspir nela porque poderia ser expulsa do programa. “O público viu o VT das atividades das flores”, disse ela.

A ADRIANE GALISTEU DESMENTINDO A CARIUCHA AO VIVOOOO, E A JAQUE INDO ABRAÇAR A RACHEL 🥹 #ProvaDoFazendeiro#AFazendapic.twitter.com/ydNb51KIEv — Kauã Realitys (@kauareality) October 5, 2023

Qual foi a confusão em A Fazenda 15?

Na madrugada desta quarta-feira, 4, Lucas Souza discutiu com o grupo rival e foi alvo de comentários preconceituosos. Ele discutiu com Tonzão, Laranjinha, Cariúcha e Yuri Meirelles. No meio da confusão, Yuri usou termo homofóbico ao falar sobre Lucas. Logo depois, Cariúcha também foi vista fazendo ofensas contra Lucas. Na internet, os fãs do reality show pediram a expulsão por causa dos termos preconceituosos.