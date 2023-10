A Fazenda 15: Yuri pede desculpas para Lucas após bronca de Adriane Galisteu

Yuri Meirelles surpreende Lucas Souza com pedido de desculpas em conversa na despensa de A Fazenda 15

Depois que a apresentadora Adriane Galisteu deu uma bronca nos participantes de A Fazenda 15, da Record TV, contra o preconceito, o modelo Yuri Meirelles decidiu ter uma conversa com Lucas Souza. Nesta semana, Yuri e outros participantes do reality show fizeram comentários com termos homofóbicos contra o ex-marido de Jojo Todynho. Agora, ele foi se desculpar por sua atitude.

Yuri chamou Lucas até a despensa da sede e falou sobre a situação. "Não quero que a gente fique com relação ruim aqui dentro e nem lá fora. Quero retirar todos os xingamentos ruins. Sei que tu é um moleque bom, a gente sempre se dá bem e eu estava com a cabeça a milhão na hora, com medo de um amigo ser eliminado por causa de mim, porque pensei 'o cara tinha pegado a situação sem saber o que tinha acontecido, e iria passar pro público como se a gente tivesse apunhalado ele pelas costas", disse ele.

E completou: "Fiquei puto comigo mesmo, eu explodi, descontei em você. Depois a gente foi lá na casa da árvore, foi o Tonzão também, enfim, peço desculpas, pelo xingamentos mesmo. Por mais que eu tenha discordado, quero pedir desculpas pelo xingamento e não quero que você leve pro coração".

Por sua vez, Lucas respondeu: "Pra mim tanto faz como tanto fez, mas uma pessoa lá fora, pessoas LGBTQIAP+ sofrem muito com isso, sofrem bullying, E aí quando você imita o jeito da pessoa".

Adriane Galisteu deu bronca nos participantes

A apresentadora Adriane Galisteu deu uma bronca nos participantes de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta quarta-feira, 4. Ao vivo, ela fez o pronunciamento oficial da emissora e da equipe do reality show sobre as atitudes que aconteceram na madrugada, quando alguns participantes fizeram comentários ofensivos e preconceituosos em uma briga com Lucas Souza. Em seu depoimento, a comunicadora repudiou comentários ofensivos e informou que podem levar à expulsão do programa em caso de insistência.

"Antes de seguir com programa, quero dar um recado importante. Nós já deixamos claro que alertaríamos sobre assédio, racismo e homofobia. Eu falo em nome da Record, da direção do programa e do meu próprio nome”, disse ela, que completou sobre os comentários preconceituosos que aconteceu durante a briga.

"Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. O que eu vou dizer agora é algo que temos que levar para a vida. Dentro de casa, no trabalho, com os amigos, no mundo que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia acabar de vez. Para que acabe de fato, só depende de nós e todos nós. Não pode mais existir espaço para esse comportamento. Então que cada um de nós, cidadãos, seja a forca para que esse tipo de comportamento acabe de uma vez por todas”, afirmou. Por fim, ela fez um alerta: "Eu não preciso nem lembrar vocês que esse tipo de atitude é crime e a insistência pode levar até a expulsão do programa”.