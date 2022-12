A Fazenda 14: Vini Buttel pula e pisa em memorial para eliminados do grupo B: “A vingança”

Em busca de vingança para Deolane, Vini Buttel pula na cama do grupo B

A maioria dos ex-peões voltaram em clima de paz para a festa de A Fazenda 14, mas outros nem tanto!

Com a intenção de vingar quando o grupo B pulou na cama de Deolane Bezerra, o aliado da advogada, Vini Buttel pulou na cama feita por Iran Malfitano e Bárbara Borges, com itens dos eliminados do grupo rival.

Ao pisar no memorial do grupo B, o modelo disse: “Não fizeram isso com a Deolane?!”, sem entender, a finalista do programa, Bia Miranda perguntou: “Fizeram isso com a Deolane?”. Mas, a peoa não recebeu uma resposta por conta das regras do programa de não passar informações para os três finalistas.

Durante a metade da festa, Vini voltou novamente ao quarto e deitou na casa, em cima dos pertences de seus rivais.

Dentre os objetos estavam uma pena de pavão e uma foto representando Deborah Albuquerque, uma roupa de Shayan Haghbin, um chapéu de Alex Gallete e um perfume usado por Kerline Cardoso, quando ela ainda estava confinada.

Veja o vídeo do momento:

Clima de paz entre as ex-participantes de A Fazenda 14! Há poucos dias da grande final, o reality show rural realizou a festa em que os peões eliminados voltam para confraternizar com os três finalistas.

Moranguinho, uma das últimas eliminadas do jogo, se surpreendeu ao sair da casa e ver as alfinetadas que recebeu nas costas de seus próprios aliados, por isso, mudou seu posicionamento em relação ao jogo, se arrependendo de ter brigado com André Marinho e Bárbara Borges.

A dançarina encontrou Babi na festa se desculpou com a finalista pelo seu comportamento: “Eu que já tive a oportunidade de ver coisas, me peguei olhando e falei assim ‘meu Deus, como você fica cego e mergulha dentro do jogo, e a gente acredita muito só naquilo que está aqui”, começou a dizer a mulher de Naldo Benny.