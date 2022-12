A Fazenda 14: Babi e Moranguinho se reconciliam durante festa antes da final do reality

Moranguinho pede desculpas para Babi por conta das brigas durante o jogo

Clima de paz entre as ex-participantes de A Fazenda 14! Há poucos dias da grande final, o reality show rural realizou a festa em que os peões eliminados voltam para confraternizar com os três finalistas.

Moranguinho, uma das últimas eliminadas do jogo, se surpreendeu ao sair da casa e ver as alfinetadas que recebeu nas costas de seus próprios aliados, por isso, mudou seu posicionamento em relação ao jogo, se arrependendo de ter brigado com André Marinho e Bárbara Borges.

A dançarina encontrou Babi na festa se desculpou com a finalista pelo seu comportamento: “Eu que já tive a oportunidade de ver coisas, me peguei olhando e falei assim ‘meu Deus, como você fica cego e mergulha dentro do jogo, e a gente acredita muito só naquilo que está aqui”, começou a dizer a mulher de Naldo Benny.

“Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir quando cometo um erro, principalmente, quando eu sei que agi de uma maneira que eu não agiria na minha vida. Não posso te falar, mas quando você sair, você vai entender”, finalizou Moranguinho mandando uma alfinetada para as ex-aliadas.

Babi aceitou o pedido de desculpas de Ellen e declarou que adorou conhecer a loira.

Veja os momentos:

"Como você fica cego e mergulha dentro do jogo", desabafa Moranguinho para Babi 🧐 #FestaAFazendapic.twitter.com/kYUxmsiXcA — A Fazenda (@afazendarecord) December 15, 2022

"Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que cometi um erro" 😬💥 #FestaAFazendapic.twitter.com/VyZOhDVbeD — A Fazenda (@afazendarecord) December 15, 2022

A finalista do reality show rural A Fazenda 14, Bia Miranda (18), já está pensando em seu casamento com seu namorado Gabriel Roza! Enquanto conversava com Bárbara Borges e Iran Malfitano, a neta de Gretchen planeja subir no altar em uma festa temática do reality show da Record.

“Imagina a produção comandando meu casamento? Atenção, Gabriel, chora, se não ela vai fazer você chorar”, brincou a finalista do reality show rural. Se não, ela vai te dar uma motivação”, completou Iran.