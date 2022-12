A Fazenda 14: Bia Miranda planeja casamento com tema do reality e pede: ‘A produção comandando’

Neta de Gretchen, Bia Miranda planeja seu casamento com o namorado Gabriel Roza, desejando que seja temático de A Fazenda

A finalista do reality show rural A Fazenda 14, Bia Miranda (18), já está pensando em seu casamento com seu namorado Gabriel Roza! Enquanto conversava com Bárbara Borges e Iran Malfitano, a neta de Gretchen planeja subir no altar em uma festa temática do reality show da Record.

“Imagina a produção comandando meu casamento? Atenção, Gabriel, chora, se não ela vai fazer você chorar”, brincou a finalista do reality show rural. Se não, ela vai te dar uma motivação”, completou Iran.

Além disso, hoje, Bia recebeu uma carta escrita à mão pelo namorado e se emocionou: “Oi, amor da minha vida. Aí está o prato delicioso que é o pudim da vovó Elizete que você ama demais. Tenho certeza que você vai detonar assim que ver ele. Quero te desejar uma boa final, que Deus esteja ao seu lado sempre”, começou Gabriel.

“Você está fazendo muita falta na minha vida. Com muito amor e carinho, seu esposo. Sim, você é casada, sim. E muito bem casada. Eu, Gabriel, te amo”, completou a mensagem de amor dele.

Bia Miranda reclama de atitude da produção de A Fazenda

A influenciadora digital Bia Miranda (18) surpreendeu os fãs do reality show A Fazenda, da Record TV, ao acusar a produção de debochar dela durante o confinamento. O episódio teria acontecido após ela pedir o voto do público. Então, Bia disse que ouviu a equipe do programa rindo dela.

“Ontem eu estava no quarto trocando a sandália e comecei a pedir votos. Aí, eu falei: 'Quem gosta de mim, vota em mim, e quem não gosta, vota por pena”, disse ela.

E completou: “Na hora que eu falei isso, eu comecei a ouvir lá atrás os caras rindo e falando: 'vota por pena!'. Mano, me senti humilhada”. Por fim, Bia contou qual foi a sua reação. “Aí eu peguei e respondi: 'eu estou escutando vocês'”, afirmou.