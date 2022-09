A Fazenda 14: Neta de Gretchen, Bia Miranda, revela: “Eu era mecânica de carros”

A última integrante do time da sede comenta sua situação antes de entrar para A Fazenda 14

Bia Miranda, última participante a entrar para o time de peões de A Fazenda 14, relevou como era sua vida antes de ser escolhida para o reality. “Cara, quando eu recebi o convite, eu já tinha me contentado com a vida que eu tava, com a rotina que eu tava, trabalhando demais. Aí, quando eu recebi o convite, eu não acreditei não. Falei: 'é caô, é mentira'", disse aos colegas.

Após ser questionada por Baronesa, mão do cantor MC Gui, sobre qual era sua profissão, a jovem respondeu: “Eu era mecânica de carros, trabalhava com o meu namorado, de madrugada. A gente ia embora 8 horas da manhã”.

Bia Miranda também comentou com os participantes do paiol sua situação com o jogador Adriano Imperador, com quem viveu um affair que a fez ficar mais conhecida na internet.

A morena de 18 anos, neta da cantora Gretchen, disputou a última vaga do reality direto do paiol de A Fazenda 14, concorrendo contra MC Créu, Baronesa, Suzi Sassaki e André Santos. Bia foi a participante mais votada pelo público para integrar o time.

A peoa chegou na sede já causando atritos com a companheira Ingrid Ohara, que ao cumprimentar a novata disparou: “Nem me conhece, e está falando m*rd* de mim!”.

Em conversa com os companheiros de reality nesta segunda-feira (19), a digital influencer Pétala Barreiros assumiu conversar com a sua mãe pela plataforma de streaming Netflix nos dias de pré-confinamento para A Fazenda 14.

“Minha mãe me perguntou no Netflix: filha você quer desistir? Volta”, disse a morena. Na hora, o peão Lucas Santos admitiu ter acesso ao celular nos dias que precedem a estreia do reality. A advogada, Deolane Bezerra, comentou ter acesso a todas as plataformas de filmes e séries.

Segundo o jornalista Leo Dias, nas últimas edições de A Fazenda, os pré-confinados podiam usar celulares nos primeiros dias, mas dessa vez eles estavam totalmente proibidos. A produção do reality show teria até usado detector de metal nas malas dos famosos.