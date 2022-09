A Fazenda 14: Bia Miranda conquista vaga no reality show

Após participar do Paiol, Bia Miranda vence a votação do público e vai direto para a sede de A Fazenda 14

Publicado em 15/09/2022, às 23h51

Na noite desta quinta-feira, 15, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou quem foi o mais votado na dinâmica do Paiol em A Fazenda 14, da Record TV. Bia Miranda superou os outros participantes do Paiol e conquistou a chance de ser a 21ª participante da temporada.

Na votação, Bia teve 36,65% dos votos do público. Ela ficou alguns dias confinada no Paiol com André Santos, MC Créu, Claudia Baronesa e Suzi Sassaki.

“Vocês [Bia e Claudia Baronesa] se revezaram muito no primeiro lugar, foi muito próximo o tempo inteiro. Pela regra, só uma sobe, só uma ficou na frente na hora que a gente encerrou a votação. A mais votada pelo público, que vai chegar com tudo, vai encarar os desafios da temporada com a responsa de fazer valer cada voto, é você: Bia Miranda”, disse Galisteu ao dar o anúncio.

Antes de ir para a sede, Bia disse o que público pode esperar de sua participação. “Eu sou muito quieta, muito sincera, não sou nada do que o povo aí fora fala, eu vou fazer o meu máximo”, disse ela.

Agora, os outros quatro participantes do Paiol vão ficar de stand by durante a temporada. Caso algum participante desista do jogo, um deles pode ser chamado para substituir.

