A Fazenda 14: Ingrid se estranha com Bia Miranda assim que ela chega na sede

Ingrid Ohara faz cara feia para a chegada de Bia Miranda na sede de A Fazenda 14 após ela vencer a votação do Paiol

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 00h06

A chegada de Bia Miranda na sede de A Fazenda 14, da Record TV, já começou com um estranhamento entre ela e Ingrid Ohara. Desde que Bia abriu a porta, Ingrid fez cara feia para a nova peoa da atração.

Enquanto Bia cumprimentava e conversava com os outros peões, Ingrid foi até ela e disparou: “Nem me conhece, e está falando m*rd* de mim!”. Porém, elas não continuaram a discussão. Ingrid foi sentar no sofá e Bia ficou conversando do outro lado da sala.

Ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Ingrid explicar a sua reação. “Ela nem me conhece, não sabe nada da minha historia e me chamou de desumilde. Ela me viu passar no feed dela e me chamou de desumilde. É uma coisa que acontece, e eu fico mal das pessoas me julgarem sem conhecer minha história”, disse ela.

O climão entre Bia e Ingrid começou durante uma dinâmica entre estava na sede e no Paiol. Bia precisava escolher uma placa para dizer o que achava de Ingrid e ela escolheu a opção de 'silenciar'.

"Conheço ela do aplicativo vizinho de dança e acho ela uma pessoa muito desumilde. O santo não bateu, não fui com a cara e acho que não me daria bem com ela”, declarou ela. Pouco depois, Ingrid desabafou com os outros participantes de que não pretendia falar com Bia. “Não falaria com ela, não. Assim, ela entrando, né? Ia ver o que ela ia falar. Iam ficar as duas sem se falar”, disse ela.