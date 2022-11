A Fazenda 14: Moranguinho expõem detalhes da separação de Babi: “O problema era ela”

Pétala e Moranguinho detonam Babi em conversa com Bia Miranda

As rivais de Bárbara Borges voltaram a criticar a atriz dentro de A Fazenda 14. Em uma conversa nesta segunda-feira (28), Moranguinho, Pétala e Bia afirmaram que a atriz é frustrada e amarga.

Ao defender seu posicionamento, Pétala disse: “De verdade mesmo, vou dar minha opinião do que sinto. Eu acho a Babi muito amarga. Ela fica tentando fazer aqueles negócios (lavar louça, arrumar a casa) para suprir o que ela tem dentro dela. Ela é muito frustrada. Ela faz de tudo para acalmar, animar e dormir”.

Moranguinho também deu sua opinião sobre a principal rival de Deolane Bezerra, afirmando que o motivo da frustação de Babi está relacionado ao seu antigo relacionamento e sua carreira como artista. “Eu vejo ela frustrada e ela carrega uma dor não só pela frustração da profissão, mas também pela separação. Ela mesmo falou, saiu da própria boca dela. Que o marido falou que o problema era ela”, concluiu a mulher de Naldo Benny.

Porém, a dançarina ressaltou que não usará estas informações contra Babi, pois foram ditas em um momento em que ela se abriu sobre sua vida pessoal.

Confira a conversa:

Eita! O clima entre as meninas do grupo A não é dos melhores e na tarde desta terça-feira (29), Deolane Bezerra mostrou sua indignação e revolta ao saber que as aliadas, Pétala e Bia, estavam falando mal dela pelas costas.

Acontece que, após a confusão envolvendo o rapper Pelé Milflows, as aliadas da advogada, Bia e Pétala conversaram sozinhas sobre o fato de Deolane ter defendido o cantor, criticando a postura da loira. Assim que Deolane soube, disse para Moranguinho estar irritada com as duas. "Eu tô put* com essas duas meninas, viu? Falando mal de mim pelas costas. Odeio isso! Eu não posso falar pro menino [Pelé] o que eu quero, o que eu sinto por que a Bia vai votar nele? Ah, me ajuda, né! O Iran massacrou a Pétala o programa inteiro e ela falando com ele, dando risadinha. Eu tô puta! Eu odeio isso!", falou Deolane em desabafo.