A Fazenda 14: Deolane se irrita com aliadas: “Eu to put* com essas duas meninas”

A advogada, Deolane, criticou a atitude de Bia Miranda e Pétala Barreiros

Eita! O clima entre as meninas do grupo A não é dos melhores e na tarde desta terça-feira (29), Deolane Bezerra mostrou sua indignação e revolta ao saber que as aliadas, Pétala e Bia, estavam falando mal dela pelas costas.

Acontece que, após a confusão envolvendo o rapper Pelé Milflows, as aliadas da advogada, Bia e Pétala conversaram sozinhas sobre o fato de Deolane ter defendido o cantor, criticando a postura da loira. Assim que Deolane soube, disse para Moranguinho estar irritada com as duas. "Eu tô put* com essas duas meninas, viu? Falando mal de mim pelas costas. Odeio isso! Eu não posso falar pro menino [Pelé] o que eu quero, o que eu sinto por que a Bia vai votar nele? Ah, me ajuda, né! O Iran massacrou a Pétala o programa inteiro e ela falando com ele, dando risadinha. Eu tô puta! Eu odeio isso!", falou Deolane em desabafo.

E continuou, mas desta vez, criticando as atitudes de Pétala: "Não sei se você percebeu. Eu já tô de poucas amizades. As maiores confusões que eu arrumei aqui dentro foi por causa dela. Odeio isso... E eu falo, todas as coisas que eu não gostei dela eu falei na lata dela. Igual a gente estava falando, não dá cara, toda hora falando sobre Bia, fala de outros assuntos cara... Oxe a menina nem se vitimiza, ela fica fazendo da Bia uma coitada".

Veja o desabafo:

Primeira roça falsa formada em A Fazenda 14! Nesta terça-feira (29), os participantes do reality show rural se reuniram para a formação de mais uma berlinda. Diferente das outras eliminações, desta vez, algo inédito acontecerá dentro do programa. A décima primeira roça será falsa e ao invés do público votar para eliminar, deve votar para quem quer que ganhe esse privilégio.

Começando a dinâmica do jogo, a fazendeira da semana, Bia Miranda indicou Pelé Milflows para ocupar o primeiro banquinho da berlinda. Com 4 votos dos peões e um voto extra dado por André Marinho por ganhar o poder amarelo do lampião, Pétala Barreiros ocupou o segundo lugar da roça.