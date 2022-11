A Fazenda 14: Pelé, Pétala, Babi e Deolane estão na roça falsa de A Fazenda 14

Pétala está vetada da prova do fazendeiro; Pelé, Babi e Deolane concorrem ao chapéu

Primeira roça falsa formada em A Fazenda 14! Nesta terça-feira (29), os participantes do reality show rural se reuniram para a formação de mais uma berlinda. Diferente das outras eliminações, desta vez, algo inédito acontecerá dentro do programa. A décima primeira roça será falsa e ao invés do público votar para eliminar, deve votar para quem quer que ganhe esse privilégio.

Começando a dinâmica do jogo, a fazendeira da semana, Bia Miranda indicou Pelé Milflows para ocupar o primeiro banquinho da berlinda. Com 4 votos dos peões e um voto extra dado por André Marinho por ganhar o poder amarelo do lampião, Pétala Barreiros ocupou o segundo lugar da roça.

A influenciadora digital puxou Bárbara Borges da baia direto para o terceiro banquinho e por fim, Deolane Bezerra sobrou no resta um.

A advogada teve a chance de vetar Pelé da prova do fazendeiro e escolheu vetar o rapper, mas por conta do poder da chama vermelha, Iran Malfitano mudou o rumo das coisas e trocou o peao vetado, escolhendo tirar a chance de Pétala ganhar o sonhado chapéu do fazendeiro.

Deolane, Babi e Pelé concorrem a prova do fazendeiro nesta quinta-feira (30).

Veja quem votou em quem:

Iran Malfitano votou em Pétala

Deolane votou em Iran

Babi votou em Pétala

Moranguinho votou em Iran

Pelé votou em Pétala

Pétala votou em Iran

André votou em Pétala

A formação da roça falsa de A Fazenda 14 começou e Pelé Milflows é o primeiro peão a ocupar um banquinho na berlinda, que essa semana, não será ruim ser o eliminado. Pois, quem deixar o programa, ao invés de voltar para casa, irá para o rancho e assistirá os outros participantes do programa.

Em seu discurso nesta terça-feira (29), a fazendeira da semana, Bia Miranda, indicou o rapper e justificou seu voto dizendo “Minha indicação é o Pelé, ele já sabe alguns motivos, mas vou falar um ponto: ele fica pedindo para ir para a roça, já pediu essa semana na Hora do Faro e pediu semana passada também. Eu acho que uma pessoa não pode ficar pedindo para ir pra roça, acreditando que vai voltar fazendeiro. Ele também nunca foi para a roça”.