A Fazenda 14: Bia Miranda indica Pelé Milflows para a roça falsa

Pelé é o primeiro peão a ocupar um espaço na roça desta semana

A formação da roça falsa de A Fazenda 14 começou e Pelé Milflows é o primeiro peão a ocupar um banquinho na berlinda, que essa semana, não será ruim ser o eliminado. Pois, quem deixar o programa, ao invés de voltar para casa, irá para o rancho e assistirá os outros participantes do programa.

Em seu discurso nesta terça-feira (29), a fazendeira da semana, Bia Miranda, indicou o rapper e justificou seu voto dizendo “Minha indicação é o Pelé, ele já sabe alguns motivos, mas vou falar um ponto: ele fica pedindo para ir para a roça, já pediu essa semana na Hora do Faro e pediu semana passada também. Eu acho que uma pessoa não pode ficar pedindo para ir pra roça, acreditando que vai voltar fazendeiro. Ele também nunca foi para a roça”.

Ao se defender, Pelé comentou que já esperava a indicação e já tinha falado com seus colegas, o cantor acredita que será vetado da prova do fazendeiro por estratégia do grupo A.

Confira a indicação de Bia:

Bia indicou o Pelé para a #RoçaFalsa! Veja a justificativa: pic.twitter.com/EEGsGtwrya — A Fazenda (@afazendarecord) November 30, 2022

"Eu já imaginava que seria essa a estratégia", disse Pelé 🧐 #RoçaFalsapic.twitter.com/tmXUHtnvUL — A Fazenda (@afazendarecord) November 30, 2022

A influenciadora digital Deolane Bezerra está confinada em A Fazenda 14, da Record TV, e nem imagina que sua irmã Daniele Bezerra foi levada para um hospital nesta semana. A equipe delas informou que Daniele está em observação, mas não revelou mais detalhes sobre o motivo da internação.

A irmã de Deolane surgiu deitada em uma maca enquanto era atendida pelos médicos. “As pessoas acham que tudo é marketing, não gostaríamos de vir expor isso, mas segue a foto da Daniele Bezerra em observação no hospital. Vamos continuar desejando muita energia positiva para ela”, disseram.