A Fazenda 14: Iran diz que Deborah é o problema do grupo B: “Pior que minha filha de 11 anos”

O ator está cansado as atitudes da ruiva e declara que ela é o problema do grupo

A ator Iran Malfitano assumiu em conversa com Kerline Cardoso nesta segunda-feira (31) que não tem mais paciência para Deborah Albuquerque e disse que seu problema dentro do grupo é a jornalista. A conversa surgiu por Deborah não concordar com seus aliados sobre o voto para a formação da roça desta terça-feira (1).

O ator não mediu as palavras na hora de falar sobre a mulher de Bruno Salomão. "Desculpa. Vocês têm [paciência]. O meu problema dentro no grupo é a Deborah, ela é pior que minha filha de 11 anos. Entendeu? Eu prefiro nem participar [de conversas sobre a roça]", explicou o Iran.

Este não é o primeiro atrito que Deborah tem dentro do seu time, a peoa já foi alertada por Kerline e Ruivinha de Marte sobre a jornalista falar grande parte do dia sobre Deolane Bezerra.

Confira o momento:

A edição desta segunda-feira (31), exibiu a Prova de Fogo feita no último domingo. Na dinâmica, os peões que realizaram a prova em duplas foram: Deborah e Moranguinho, Lucas e Ruivinha de Marte, Iran e Alex.

Para ganhar, a dupla precisava encontrar os ovos escondidos no labirinto de feno e depois transportar em uma bandeja sem deixar cair, o time que fizesse em menor tempo, era o vencedor.

Deborah e Moranguinho foram as melhores na disputa e precisaram escolher no par ou ímpar quem ficaria com os poderes e quem ficaria com 10 mil reais, a peoa do grupo B venceu e se tornou a dona dos poderes, que poderão ser usados na formação da roça desta terça-feira (1).