A Fazenda 14: Deborah ganha Prova de Fogo e garante os poderes da semana

Lucas, Ruivinha, Iran e Alex estão na baia da semana

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 23h19

A edição desta segunda-feira (31), exibiu a Prova de Fogo feita no último domingo. Na dinâmica, os peões que realizaram a prova em duplas foram: Deborah e Moranguinho, Lucas e Ruivinha de Marte, Iran e Alex.

Para ganhar, a dupla precisava encontrar os ovos escondidos no labirinto de feno e depois transportar em uma bandeja sem deixar cair, o time que fizesse em menor tempo, era o vencedor.

Deborah e Moranguinho foram as melhores na disputa e precisaram escolher no par ou ímpar quem ficaria com os poderes e quem ficaria com 10 mil reais, a peoa do grupo B venceu e se tornou a dona dos poderes, que poderão ser usados na formação da roça desta terça-feira (1).

Os quatro participantes que perderam a prova, formam a baia desta semana.

Adriane Galisteu revelou que o poder escolhido pelo público foi a opção B, onde o dono desse poder deverá cancelar os votos de dois peões.

As peoas precisam decidir: quem fica com o Poder do Lampião e quem fica com 10 mil reais? pic.twitter.com/bVqmqhy58D — A Fazenda (@afazendarecord) November 1, 2022

Neste domingo (30), rolou uma dinâmica entre os peões que deixou os ânimos exaltados e André Marinho em lágrimas, tudo por conta de uma revelação de Deolane Bezerra, onde ela afirmou que o cantor não é sua prioridade dentro do jogo, mesmo André pertencendo ao grupo A da casa.

A confusão começou quando Iran Malfitano afirmou que André não era uma prioridade do grupo A e Deolane confirmou a fala do ator e explicou seu ponto de vista: