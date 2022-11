A Fazenda 14: Deolane se desfaz de André e assume: “Não é prioridade”

O cantor ficou triste com a afirmação da advogada e disse ter se colocado na situação

Neste domingo (30), rolou uma dinâmica entre os peões que deixou os ânimos exaltados e André Marinho em lágrimas, tudo por conta de uma revelação de Deolane Bezerra, onde ela afirmou que o cantor não é sua prioridade dentro do jogo, mesmo André pertencendo ao grupo A da casa.

A confusão começou quando Iran Malfitano afirmou que André não era uma prioridade do grupo A e Deolane confirmou a fala do ator e explicou seu ponto de vista:

"O André é um querido, é alegre, é do bem, mas pra mim não é prioridade! Sabe por que? Porque se quiser votar no Iran ele não quer, se quiser votar no Iran os meus parceiros quer. Se quiser votar na Babi ele também não quer, então não tem o porque de nós que nos prioriza, priorizar uma pessoa que não dá prioridade para o nosso jogo", disse a advogada.

O cantor ficou chateado com a afirmação, mas se defendeu ao responder Iran: “Tudo bem se a bazuca vier pro meu lado. Eu me coloquei nessa situação, eu aceito porque isso é um jogo”, comentou André.

Veja o momento:

Deolane explicando que apesar de André ser um querido, ele não é prioridade porque no dia que precisarem votar no Iran e na Babi ele não vota junto com o grupo A. #AFazendapic.twitter.com/YK9gsuLUiP — Central Reality (@centralreality) October 31, 2022

André chora ao ser citado por Iran e Deolane na dinâmica. “Tudo bem se a bazuca vier pro meu lado. Eu me coloquei nessa situação, eu aceito porque isso é um jogo”. #AFazendapic.twitter.com/UPU6uL0Vnt — Central Reality (@centralreality) October 31, 2022

