A Fazenda 14: Babi comenta sobre atitudes de Deborah: “Muito infantil”

Bárbara Borges tentou defender Deborah Albuquerque, mas acabou criticando a ex-peoa

A ex-peoa Deborah Albuquerque voltou a ser pauta depois da dinâmica especial de A Fazenda 14. Durante uma conversa entre Bia Miranda, Bárbara Borges e Pelé MilFlows, o jeito da influenciadora digital foi questionado.

A jovem de 18 anos começou o assunto relembrando de alguns momentos de Deborah dentro da casa, Babi tomou partido a favor da amiga e respondeu que a ruiva é muito engraçada, mas que seu jeito infantil é para chamar a atenção do público.

"Ela faz essas brincadeiras... Ela faz igual criança, é uma forma de chamar a atenção. Ela tem uma coisa muito infantil nela, de brincar, de fazer brincadeiras assim...", afirmou Babi.

Pelé MilFlows entrou no assunto ao comentar que a Deborah é uma pessoa muito engraçada e seu jeito deveria divertir o público de casa.

Confira o bate-papo entre os peões confinados no jogo:

Babi diz que a Deborah faz coisas pra chamar a atenção igual criança. #AFazendapic.twitter.com/QmsRUaRPwR — Central Reality (@centralreality) December 11, 2022

A influenciadora digital Bia Miranda (18) surpreendeu os fãs do reality show A Fazenda, da Record TV, ao acusar a produção de debochar dela durante o confinamento. O episódio teria acontecido após ela pedir o voto do público. Então, Bia disse que ouviu a equipe do programa rindo dela.

“Ontem eu estava no quarto trocando a sandália e comecei a pedir votos. Aí, eu falei: 'Quem gosta de mim, vota em mim, e quem não gosta, vota por pena”, disse ela.

E completou: “Na hora que eu falei isso, eu comecei a ouvir lá atrás os caras rindo e falando: 'vota por pena!'. Mano, me senti humilhada”.

Por fim, Bia contou qual foi a sua reação. “Aí eu peguei e respondi: 'eu estou escutando vocês'”, afirmou.