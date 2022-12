A Fazenda: Bia Miranda acusa produção de debochar dela: 'Humilhada'

Bia Miranda revela que ouviu a produção comentando sobre uma declaração que ela deu em A Fazenda

A influenciadora digital Bia Miranda (18) surpreendeu os fãs do reality show A Fazenda, da Record TV, ao acusar a produção de debochar dela durante o confinamento. O episódio teria acontecido após ela pedir o voto do público. Então, Bia disse que ouviu a equipe do programa rindo dela.

“Ontem eu estava no quarto trocando a sandália e comecei a pedir votos. Aí, eu falei: 'Quem gosta de mim, vota em mim, e quem não gosta, vota por pena”, disse ela.

E completou: “Na hora que eu falei isso, eu comecei a ouvir lá atrás os caras rindo e falando: 'vota por pena!'. Mano, me senti humilhada”.

Por fim, Bia contou qual foi a sua reação. “Aí eu peguei e respondi: 'eu estou escutando vocês'”, afirmou.

Bia Miranda é a última integrante do Grupo A em A Fazenda

Bia Miranda foi salva pelo público de A Fazenda 14, mas sua aliada Moranguinho não teve a mesma sorte e recebeu apenas 13,04% dos votos.

Com a saída de Ellen, a jovem é a última peoa do grupo A que continuou dentro do jogo, estando neste momento sozinha com Pelé, Babi, Iran e André, quatro participantes que ela já teve diversos embates diretos.

A peoa ficou bastante emocionada com a volta de André para a sede, chorando ao ver que a aliada estava fora do jogo. O momento foi tão difícil para a morena que até mesmo Bárbara Borges foi conversar com ela.