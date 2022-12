A Fazenda 14: Com a saída de Moranguinho, Bia Miranda é a última peoa do grupo A na casa

A jovem Bia Miranda ficou sozinha dentro do jogo após a saída de Moranguinho, apenas na companhia de quatro rivais

Bia Miranda foi salva pelo público de A Fazenda 14 na noite desta quinta-feira (8), mas sua aliada Moranguinho não teve a mesma sorte e recebeu apenas 13,04% dos votos.

Com a saída de Ellen, a jovem é a última peoa do grupo A que continuou dentro do jogo, estando neste momento sozinha com Pelé, Babi, Iran e André, quatro participantes que ela já teve diversos embates diretos.

A peoa ficou bastante emocionada com a volta de André para a sede, chorando ao ver que a aliada estava fora do jogo. O momento foi tão difícil para a morena que até mesmo Bárbara Borges foi conversar com ela.

Veja a cena:

Bia está super abalada e Babi foi consolar a peoa 🫂 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/NtqhMe6BnJ — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2022

Ellen Cardoso, a Moranguinho, foi a eliminada desta quinta-feira (8) de A Fazenda 14. A dançarina recebeu apenas 13,04% dos votos do público, contra 33,58% de Bia Miranda e 53,38% de André Marinho, sendo a décima segunda eliminada do jogo.

Moranguinho fez parte do grupo A da casa, também conhecido como Deolândia, apesar de suas opiniões fortes, nas redes sociais a peoa era sempre comentada como sombra de Deolane. Mas, nas últimas semanas, a ex-peoa ganhou grande evidência após trair seu amigo pessoal fora do jogo, André Marinho.