Zilu Camargo encanta ao combinar look com Camilla Camargo e os netos: ''Que lindos''

Recebendo a visita de Camilla Camargo, Zilu Camargo aproveitou para fazer foto combinando look com a filha e os netos

Feliz da vida com a presença da filha, Camilla Camargo (36), em sua casa nos EUA, Zilu Camargo (64) está aproveitando cada instante para fazer coisas simples e cheias de amor. Inclusive, elas encantaram ao combinarem looks de toda a família.

Nesta quinta-feira, 01, mãe e filha compartilharam um clique usando camisetas vermelhas da Minnie e deixaram os internautas babando ao surgirem com os pequenos, Joaquim, de dois anos, a caçulinha, Julia, de um ano.

Com os netos, a herdeira e o genro, Zilu Camargo surgiu radiante no registro cheio de amor. "#tbt de dias atrás, dias de amor! Como eu amo vocês", escreveu a famosa.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento da família nos EUA. "Que lindos", disseram os fãs. "Família linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Zilu Camargo se emocionou ao receber a filha Wanessa Camargo (39) e os netos no aeroporto.

Zilu Camargo tem reencontro emocionante com Camilla Camargo no aeroporto

Nesta terça-feira, 16, Zilu Camargo pode matar a saudade de uma das filhas, a atriz Camilla Camargo e de seus netos.

O encontro no aeroporto fora do Brasil foi cheio de emoção. Em sua rede social, a empresária compartilhou um vídeo do momento em que reencontrou a herdeira, reviu o neto, Joaquim, de dois anos, e viu a caçulinha, Julia, de um ano, pela primeira vez.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a Camilla Camargo falou sobre enfrentar a maternidade pela segunda vez sem a ajuda mãe pessoalmente, como tinha acontecido em sua primeira gestação.

"Sinto falta da minha mãe o tempo todo, não só nesses momentos. A enorme saudade é simplesmente por não tê-la por perto presencialmente, por mais que a gente fale sempre por telefone e vídeo!", contou na ocasião.

