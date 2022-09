Zilu aproveita último dia com Wanessa Camargo nos EUA: ''Minha princesa''

Empresária Zilu Godoi curte passeio com a filha, Wanessa Camargo, no último dia da cantora em Orlando

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 08h28

A empresária Zilu Godoi (64) curtiu alguns dias na companhia da filha, Wanessa Camargo (39), nos Estados Unidos, e em clima de despedida, fez uma publicação ao lado da herdeira nas redes sociais!

A cantora viajou para Orlando na companhia dos filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8), do relacionamento com Marcus Buaiz, para reencontrar a mãe após mais de dois anos sem se verem.

Na quarta-feira, 07, Zilu compartilhou um vídeo em que aparece coladinha com a herdeira durante passeio, aproveitando as últimas horas com ela, que está voltando ao Brasil.

"Último dia passeando aqui em Orlando com a minha princesa, pois ela está voltando ao Brasil", escreveu Zilu na legenda da publicação.

"Que saudade de vocês", declarou Camilla Camargo nos comentários. "Simplesmente lindaasss", "Lindezas e belezas", "Que coisa mais linda vocês. Amo ver vocês assim tão felizes", "Que alegria ver a família se divertindo, se curtindo, matando a saudade. Não tem preço ", "Lindas, mãe e filha", destacaram os internautas.

Zilu aproveita último dia com Wanessa Camargo nos EUA:

Marcus Buaiz viaja para reencontrar os filhos com Wanessa Camargo

O empresário Marcus Buaiz (43) viajou até os Estados Unidos para reencontrar seus filhos, que estão curtindo temporada em Orlando com a mãe, Wanessa Camargo. Nos Stories de seu Instagram, na noite terça-feira, 06, o empresário mostrou o momento emocionante em que viu os herdeiros, José Marcus e João Francisco. As crianças curtiram parques de diversões com a mãe durante a viagem para rever a avó, Zilu Godói, após ficarem mais de dois anos sem vê-la. Na web, Buaiz publicou vídeos dos filhos chegando na casa onde está hospedado. "Fala, filhão! Que saudade, cara!", declarou o pai coruja.

