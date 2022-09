Nos EUA, Wanessa Camargo curte parque de diversão com os filhos

Cantora Wanessa Camargo abre álbum de fotos ao lado dos filhos, José Marcus e João Francisco, em parque na Disney

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 11h21

A cantora Wanessa Camargo (39) está curtindo viagem na companhia dos herdeiros nos Estados Unidos e compartilhou sequência de fotos na web!

Na manhã desta quinta-feira, 01, a artista publicou registros em parque de diversão ao lado dos filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8), frutos do casamento com o empresário Marcus Buaiz (43), de quem anunciou separação no início de maio após 17 anos juntos.

Em alguns cliques, os garotos aparecem abraçando e beijando a mãe, que arrancou elogios dos seguidores."Hoje estamos aqui no Animal Kingdom, esse parque que eu e as crianças somos completamente apaixonados!", escreveu Wanessa na legenda da postagem.

Nos comentários do post, os internautas destacaram a beleza da filha de Zezé Di Camargo (60). "Lindaaa", elogiou Marcela Fetter. "Meus amores", se derreteu Camilla Camargo. "Lindezas", "Nossa, que arraso!", "Aproveitem, cada momento é único", "Maravilhosa, aproveita bastante volte com as energias renovadas", "Bicha bonita viu", "Linda e leve", disseram os fãs.

Wanessa Camargo abre álbum de fotos com os filhos na Disney:

Zilu emociona ao mostrar reencontro com Wanessa Camargo

Após mais de dois anos sem ver Wanessa Camargo, Zilu Camargo (64) matou a saudade da filha na terça-feira, 30, ao recebê-la em um aeroporto nos EUA. A empresária mostrou o vídeo emocionante do momento com a cantora e os netos, enchendo-os de abraços e muitos beijos.

"Esperando por esse reencontro há mais de dois anos! Coração disparou com tanta emoção e alegria com a a sua chegada @wanessa e dos meus netos. Obrigada meu Deus por tanta felicidade! Agora só falta o meu caçula @igor_ci", disse ela sobre o filho Igor Camargo.

