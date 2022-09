Wanessa Camargo se diverte com os filhos em parque nos EUA: ''Que lindos''

Cantora Wanessa Camargo publica série de fotos ao lado dos filhos, José Marcus e João Francisco, em parque de diversões em Orlando

Após reencontrar a mãe, Zilu, em momento emocionante, Wanessa Camargo (39) está aproveitando dias de descanso com os herdeiros nos Estados Unidos!

Neste sábado, 03, a cantora abriu mais um álbum de fotos com os filhos, José Marcus (10) e João Francisco, frutos de seu relacionamento com o empresário Marcus Buaiz (43), de quem anunciou separação no início de maio após 17 anos juntos.

No Instagram, a artista surgiu em cliques ao lado dos herdeiros em parque de diversão em Orlando. Eles surgiram sorridentes e trocando carinhos nos registros, encantando os fãs da filha de Zezé Di Camargo (60). Após curtirem o Magic Kingdom, a família visitou o parque Hollywood Studios.

"Hoje foi dia de Hollywood Studios! Tantas atrações maravilhosas. Mostrei um pouco nos Stories como está sendo essa experiência incrível de vir para Orlando", escreveu Wanessa ao legendar o post.

Nos comentários, o trio recebeu elogios dos seguidores. "Amo tanto! Já To com saudade", declarou Camilla Camargo. "Que lindos", "Aproveitem muito", "Lindezas", "Ahh! Muito amor em uma foto", se derreteram os internautas.

Wanessa Camargo curte mais um dia com os filhos na Disney:

Zilu e Wanessa Camargo têm encontro emocionante após mais de 2 anos

Após mais de dois anos sem ver Wanessa Camargo, Zilu Camargo (64) matou a saudade da filha na terça-feira, 30, ao recebê-la em um aeroporto nos EUA. A empresária mostrou o vídeo emocionante do momento com a cantora e os netos, enchendo-os de abraços e muitos beijos. "Esperando por esse reencontro há mais de dois anos! Coração disparou com tanta emoção e alegria com a a sua chegada @wanessa e dos meus netos. Obrigada meu Deus por tanta felicidade! Agora só falta o meu caçula @igor_ci", disse ela sobre o filho Igor Camargo.

