Wanessa Camargo curte passeio ao lado dos filhos: "A felicidade estampada na nossa cara"

A cantora Wanessa Camargo postou uma sequência de fotos do passeio que fez com os filhos, José Marcus e João Francisco

Wanessa Camargo (39) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para mostrar novas fotos de sua viagem com os filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8), frutos do casamento com o empresário Marcus Buaiz (43), de quem se separou após 17 anos.

A cantora e os herdeiros estão em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitaram para passar curtir o dia em um parque de diversões. Nas imagens publicada no feed do Instagram, ela e os herdeiros aparecem sorridentes durante o passeio, e também se divertindo na montanha-russa.

"Mais um dia de muita alegria aqui na Disney! Hoje estamos no Magic Kingdom e as fotos falam por si só, né? A felicidade estampada na nossa cara, com uma vibe única que só esse lugar tem!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nesta última quinta-feira, 01, Wanessa também postou registros em um parque de diversão ao lado dos filhos. Nas imagens, José Marcus e João Francisco aparecem abraçando e beijando a mãe."Hoje estamos aqui no Animal Kingdom, esse parque que eu e as crianças somos completamente apaixonados!", disse a artista.

Confira as fotos do passeio de Wanessa Camargo e dos filhos:

