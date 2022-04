Sasha Meneghel compartilha cliques em Nova York e encanta: "Linda"

Sasha esbanjou estilo pelas ruas de Nova York e compartilhou os registros nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 11h23

Na última terça-feira, 26, Sasha Meneghel (23) encantou a web com mais cliques em Nova York.

Desta vez, a filha de Xuxa Meneghel (59) registrou seu passeio em Greenwich, em um dia frio nos Estados Unidos.

Sasha apareceu com um look confortável, apostou em um moletom e calça preta, além de completar o visual com um bucket.

Em seu perfil no Instagram, Sasha exibiu os cliques, e claro, foi elogiada pelos seus fãs: "Linda demais", escreveu um. "Não cansa de ser linda?", disse outro. "Perfeita", destacou o terceiro.

Veja os cliques de Sasha Meneghel em Nova York: